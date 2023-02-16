Dictadura de Nicaragua condena a 94 personas por traición a la patria

El gobierno de la dictadura en Nicaragua ha despojado a 94 personas de su nacionalidad, según una resolución leída por un juez. Aunque la orden principalmente afecta a los nicaragüenses que viven en el exterior, también a algunos que aún residen en el país de la dictadura de Daniel Ortega.

Dicha medida se produce después de que la semana pasada, el gobierno de Nicaragua "expulsó" a más de 200 presos políticos a Estados Unidos, prácticamente todos destacados críticos del Gobierno, que han sido encarcelados debido a la represión protagonizada por la dictadura de Daniel Ortega, en contra la disidencia en los últimos años.

Ernesto Rodríguez Mejía, Magistrado de Nicaragua

Ordénese la pérdida de la nacionalidad nicaragüense de todos los acusados, 94. Tres de conformidad con los artículos 112 y 113 del código penal de la República de Nicaragua y leyes antes señaladas se ordena la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles y sociedades que los procesados tengan inscritas a su favor

El gobierno de Nicaragua también anunció que planea despojarlos a todos de su ciudadanía luego de condenarlos por traición a la patria.

La dictadura de Daniel Ortega revisó el artículo 21 de la constitución del país para hacerlo. Conforme a los abogados constitucionalistas, la medida necesita recibir luz verde de parte de las dos legislaturas para ser promulgada y la próxima comenzará en el año 2024.

El brutal dictador Daniel Ortega le acaba de quitar la nacionalidad y confiscar sus viviendas a cerca de 100 ciudadanos solo por ser opositores a su régimen. No hay palabras para describir lo que está pasando en Nicaragua. Es una locura. — Agustín Antonetti (@agusantonetti) February 16, 2023

Familiares exigen libertad para 35 presos políticos en Nicaragua

Familiares de 35 presos que no fueron excarcelados y enviados a Estados Unidos por la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, han pedido a la comunidad internacional que presione para que todos sean liberados.

En conferencia de prensa efectuada desde Managua, parientes de los encarcelados dijeron que aunque sus familiares se encontraban en la lista oficial de presos políticos, no fueron tomados en cuenta para su liberación.

En este grupo se destaca Rolando Álvarez, Obispo Católico a quien la dictadura de Ortega condenó a 26 años y cuatro meses de cárcel, un día después que se negó a subir a un avión junto con los prisioneros liberados y enviados a Washington DC.

El dictador Daniel Ortega, ha descrito la liberación sorpresiva de los presos como un impulso para expulsar a los criminales provocadores, mientras que Estados Unidos la recibió como un "paso constructivo" hacia la mejora de los derechos humanos.