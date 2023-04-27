En Nicaragua, el periodismo se hace desde el exilio por culpa de Daniel Ortega

Carlos Fernando Chamorro, periodista nicaragüense en el exilio, participó en la Asamblea de la Alianza Informativa Latinoamericana (AIL) y compartió su expedición de reportar desde el exilio lo que sucede en Nicaragua.

En el marco de la XV Asamblea General de la Alianza Informativa Latinoamericana (AIL), el presidente emérito de la Academia De las Artes de España Manuel Campo Vidal conversó con el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro quien desde el exilio informa de la injusticia de la dictadura de Ortega-Murillo que oprime a la nación centroamericana.

Carlos Fernando Chamorro ha sido uno de las decenas de periodistas que viven en el exilio tras la persecución que han sufrido por parte de la dictadura, que no conforme con coartar la libertad de expresión les ha quitado la nacionalidad y ahora vive en Costa Rica y está por recibir la nacionalidad española.

El periodista nicaragüense compartió con la asamblea la difícil situación que se vive en Nicaragua donde se vive un estado de excepción de facto sumiendo al país en una crisis prolongada.

El estallido social que llevó a manifestaciones de 2018 de diferentes sectores haciendo un llamado a elecciones libres. Desde entonces han aumentado la persecución a quienes piensan diferente creando delitos que criminalizan a la prensa. Chamorro dijo que en “ese momento se vivió la peor masacre en tiempos de paz.” Y el régimen convierte a la prensa en el enemigo, poniéndolo como blanco del ataque, e iniciando una escalada progresiva en contra de los medios de comunicación críticos.

En 2020, Ortega fabrica delitos para criminalizar la libertad de expresión, son artículos establecidos en el Código Penal de Nicaragua, con 25 artículos se crean delitos. Así lo relata el Confidencial digital: “utiliza los delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas” para fabricar casos contra los presos políticos de Nicaragua, a cargo de un sistema judicial “instrumentalizado”, que abogados y defensores de derechos humanos califican como un “brazo represor” del aparato político orteguista.”

Chamorro cuenta que en 2019, regresa a Nicaragua, atraído por un segundo intento en un diálogo nacional y Ortega acepta dos condiciones que incluía la liberación de periodistas y dijo que eliminaría el estado de policial, pero nunca ocurrió, pero si concedió amnistía a algunos de los presos políticos, pero el gusto duró poco. Y en 2021 con las elecciones la dictadura endurece aún más su postura, al grado que arresta a 7 de los 8 candidatos a la oposición, el octavo no fue detenido porque salió del país. El 20 mayo de 2021 y se desata nuevamente otra escalada y aparece Carlos Fernando Chamorro,en un documento oficial acusado de ser parte de una conspiración en contra del gobierno y sale nuevamente exiliado a Costa Rica.

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Para el ejercicio del periodismo las redes sociales se han convertido en el principal medio por el cual la población puede conocer la prensa libre porque hoy en día los canales y medios de comunicación en Nicaragua, que en su mayoría están en poder de la familia Ortega-Murillo y solo transmiten entretenimiento y deportes, así como las cadenas y conferencias diaria que ofrece Rosario Murillo. El periodismo se hace desde el exilio pero se habla de lo qué pasa adentro de Nicaragua, los periodistas deben proteger a sus fuentes y otro reto que enfrentan es la generación de recursos, por lo que están en constante búsqueda de patrocinadores y monetización.

A diferencia de las dictaduras de Cuba y Venezuela la economía no ha colapsado, si bien no crece, son los nicaragüenses que han salido del país que se estima con más de 600 mil personas en los últimos años y que sus remesas aportan un 20 por ciento al PIB.

El papel de la iglesia católica

La iglesia católica ha sido perseguida por la dictadura, ya que el gobierno Ortega-Murillo considera que la influencia que tienen los sacerdotes en la sociedad puede perjudicarlo y como lo ve Carlos Fernando Chamorro el régimen quiere evitar hasta la libertad de reunión.

Desde el Vaticano la condena ha sido demasiado sutil fue hasta este año con motivo del décimo aniversario del pontificado de Francisco, que concedió varias entrevistas y en una de ellas hizo mención a la situación en Nicaragua diciendo que la dictadura en el país es comunista, grosera y dirigida por un desequilibrado, lo que provocó la reacción del régimen a cortar relaciones con El Vaticano.

Una dictadura familiar

Daniel Ortega el presidente y la Vicepresidenta, Rosario Murillo forman la dictadura familiar en Nicaragua, pero para dejar claro el papel de la esposa de Ortega en el rumbo del país, que no quede duda, en febrero pasado, Ortega propuso al congreso cambiar la constitución para crear el cargo de copresidenta.

¿Quién es Carlos Fernando Chamorro?