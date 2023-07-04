Estas son las formas de tortura que aplica el gobierno de Nicaragua

Un informe de la Organización No Gubernamental, Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más denuncia que el gobierno del dictador Daniel Ortega, aplica más de 40 formas de tortura contra los presos políticos que mantiene retenidos desde hace 5 años.

En entrevista con la Voz de América, el director de este colectivo dijo que el gobierno de Ortega aplica "quemaduras, choques eléctricos, agresiones, lesiones con armas, objetos, bombas lacrimógenas, gases pimienta, y otros químicos; y disparos contra las personas". Y de acuerdo con el informe también se comete desaparición forzada, simulación de ejecución y también se documentaron 88 abusos de índole sexual.

Esta organización logró recavar los testimonios de 158 personas con lo que se documenta que la dictadura de Ortega comete crímenes de lesa humanidad que deben ser castigados.

En el informe incluso se identificaron a 156 personas implicadas en los casos de tortura ente los que se encuentran miembros de la Policía Nacional e integrantes de grupos parapoliciales que simpatizan con la dictadura.

La dictadura en Nicaragua guarda silencio

El gobierno de Ortega no ha hecho comentario alguno sobre el informe, aunque ha negado que en Nicaragua se practique la tortura, el año pasado el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura denunció los castigos y desapariciones forzadas como una constante hacia los presos políticos.

¿Cuántos presos políticos hay en Nicaragua?

Hoy en día en cárceles de Nicaragua se tiene conocimiento de 64 opositores arrestados por motivaciones políticas, que se suman a los 222 presos que fueron expulsados de Nicaragua y desterrados a Estados Unidos, en febrero pasado.

Estas personas que en su momento expresaron su desacuerdo con la dictadura fueron detenidas y después expulsadas tras una simulación de juicio en el que fueron acusadas de traición a la patria y condenadas al destierro, a la pérdida de la nacionalidad nicaragüense y también a la expropiación de sus bienes.

