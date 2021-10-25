Miles de nicaragüenses se vacunan en Honduras contra la COVID-19

Autoridades sanitarias de Honduras continuaban el lunes la vacunación de miles de nicaragüenses contra el COVID-19 para ayudar a hacer frente a un lento avance de la inmunización en su país.

Cerca de 8,000 nicaragüenses habían sido vacunados en el sureño departamento Choluteca, en al menos dos puntos fronterizos con Nicaragua, donde desde el jueves se forman largas filas de personas a la espera del biológico, de acuerdo con las autoridades.

"Ellos no tienen acceso a la vacuna en Nicaragua y eso se convierte en un riesgo para nosotros porque hay una importante movilidad de población en la zona fronteriza", dijo a Reuters el jefe de los servicios sanitarios en la zona, José María Paguada.

La inoculación para residentes del país vecino con vacunas de las farmacéuticas Pfizer y Moderna se extenderá hasta el 6 de noviembre con la primera dosis y recibirán la segunda posteriormente.

"La solidaridad y hermandad de los hondureños traspasa las fronteras. Habilitamos punto de vacunación para aplicar en frontera con Nicaragua y distribuir de 250 a 500 dosis al día contra la COVID-19 a nuestros hermanos nicaragüenses", escribió el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en Twitter.

El gobierno de Nicaragua no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Según datos de Reuters, hasta la fecha sólo un 14% de sus 6,3 millones de habitantes han sido vacunados con al menos una dosis, la tasa más baja de todo Centroamérica.

Honduras en cambio ha vacunado a casi un 40% de sus 9,5 millones de pobladores, de acuerdo con el conteo de Reuters.

Nicaragüenses vacunandose en San Marcos de Colón en Honduras.

Reporte: Jacdiel Rivera #Nicaragua #Nicaragüense #Homduras pic.twitter.com/wnIR3HRuKc — Trinchera de la Noticia (@LaTrincheraNic) October 22, 2021

Vacunación en Nicaragua

Actualmente, Nicaragua utiliza las vacunas rusas Sputnik V y Sputnik light así como las cubanas Abdala y Soberana. Ninguna cuenta con la autorización de la Organización Mundial de la Salud.

Aunque la vacunación en el país centroamericano ha sido lenta, desde este lunes 25 de octubre comenzaron a inmunizar a personas de entre 2 y 17 años de edad con los biológicos cubanos.

Nicaragua es el segundo país en Latinoamérica en aplicar las vacunas cubanas, después de Venezuela.

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