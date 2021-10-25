Moderna asegura eficacia de su vacuna en niños de 6 a 11 años

Moderna anunció que su vacuna contra Covid-19 generó una fuerte respuesta inmunitaria y fue generalmente bien tolerada en niños de 6 a 11 años de edad, de acuerdo con los primeros resultados de un estudio.

La farmacéutica estadounidense informó que prevé presentar los datos a los organismos reguladores estadounidenses, europeos y de otros países en breve para que aprueben el uso de emergencia de su vacuna en niños de 6 a 11 años.

Los datos de los ensayos clínicos realizados en más de 4 mil 700 niños "demuestran una fuerte respuesta inmunitaria (...) un mes después de la segunda dosis y un perfil de seguridad favorable", informó Moderna en un comunicado.

Dos dosis de 50 microgramos de la vacuna contra Covid-19, la mitad de la potencia de las dosis utilizadas en el antígeno administrado a los adultos, generaban anticuerpos neutralizadores del virus en los niños.

La mayoría de los efectos secundarios fueron de gravedad leve o moderada, según la empresa. Los efectos adversos solicitados más comunes fueron fatiga, dolor de cabeza, fiebre y dolor en el lugar de la inyección.

BREAKING: Interim data from the Phase 2/3 study of our #COVID19 vaccine in children 6 to 11 years of age showed a robust immune response, with a favorable safety profile. Read more here: https://t.co/dV8RlJmadJ #vaccine pic.twitter.com/IJaqu5KtnA — Moderna (@moderna_tx) October 25, 2021

Hace una semana, Pfizer y su socio Biontech indicaron que su vacuna tiene una eficacia del 90 por ciento en la prevención de la enfermedad sintomática en los niños de 5 y 11 años.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) convocó a un grupo de expertos independientes para que se reúna el martes a fin de votar si da luz verde a la vacuna de Pfizer.

Vacunación de niños en Estados Unidos inicia en noviembre

La vacuna de Pfizer contra Covid-19 ya está autorizada para niños de 12 a 15 años y está aprobada para personas mayores de 16 años.

Y de ser aprobada por la FDA, unos 28 millones de niños de 5 a 11 años en el país podrían recibir su vacuna en las primeras dos semanas de noviembre.

El doctor Scott Gottlieb, ex miembro de la FDA y de la Junta de Pfizer, dijo que la compañía enviará dosis para niños tan pronto como la FDA la apruebe.

"Si Pfizer obtiene la autorización de la FDA el martes, incluso antes de que los CDC voten el 2 y 3 de noviembre, comenzarán a enviarla a la cadena de suministro", dijo Gottlieb a CBS el domingo.