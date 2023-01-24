Nicolás Maduro no va a cumbre Celac por “agresiones en su contra”

El presidente de venezuela, Nicolás Maduro, informó que no asistirá a la cumbre dela Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños ( CELAC ) que se realiza en Argentina, argumentando que hay un supuesto plan de agresiones en su contra.

Nicolás Maduro tomó la decisión de no asistir a la cumbre de la Celac luego de que el domingo en Buenos Aires se registraron protestas en rechazo del presidente venzolano encabezados por compatriotas radicados en Argentina.

Además, varios diputados presentaron una iniciativa para declarar a Nicolás Maduro persona Non grata; no obstante el mandatario argentino indicó que su homólogo estaba más que invitado a esa cita.

Finalmente, Maduro informó mediante un comunicado que no asistiría a la cumbre de la Celac y en su representación envió al canciller Iván Gil.

Actualmente, Venezuela enfrenta manifestaciones por maestros que exige un aumento salarial. Además, Maduro limitó sus viajes al extranjero desde el 2020, cuando la fiscalía general de Estados Unidos ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por su supuesta vinculación con el narcotráfico.

Por el momento Nicolás Maduro solo ha hecho viajes a naciones con gobiernos aliados, ayer durante una aparición pública en Caracas respaldó la decisión de Brasil y Argentina de ir hacia una moneda común para sudamérica.

|Reuters

Líderes latinoamericanos llegan a cumbre de la Celac

Este martes, los jefes de Estado llegaron a la Cumbre de la Celac que se realiza en Buenos Aires.

El presidente argentino, Alberto Fernández, recibió a presidentes de países como el colombiano Gustavo Petro, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el cubano Miguel Díaz-Canel y el uruguayo Luis Lacalle Pou.

Este año está marcado por el regreso de Brasil a la Celac luego de que el expresidente Jair Bolsonaro retirara a su país del organismo en 2020.

