AMLO llama a la unidad y el respeto de América, en mensaje a CELAC

Al mandar un mensaje grabado a los miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que se lleva a cabo en Argentina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió su solidaridad y apoyo fraterno, hizo un llamado a la unidad y el respeto de América.

Recordó que México estaría representado por el canciller Marcelo Ebrard, quien, aseguró, es una gente de absoluta confianza de su gobierno.

“Él sabe que nosotros buscamos la unidad, la integración, el sueño de nuestro libertador Bolívar, pero no solo la unidad, la unión, estrechar nuestras relaciones en América y el Caribe, sino en todo el continente Americano, eso lo acabo de expresar en la visita que nos hizo el primer ministro Trudeau y el presidente Biden, vamos hablando y preparando las condiciones para la unidad de toda América, de Continente Americano”.

AMLO pidió a la CELAC, ayudarse mutuamente para que existan programas para el bienestar de los pueblos y haya respeto.

“Que se haga a un lado, esa política caduca, anacrónica de América para los Americanos, la doctrina Monroe, y que no haya hegemonías, que se respete la independencia de todos los países”.

Este fue el mensaje que envié a mis amigos y hermanos presidentes de países que integran la CELAC. pic.twitter.com/ACDhsIPGyW — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 24, 2023

AMLO pide a CELAC pronunciarse por la libertar de Pedro Castillo

En el video mensaje, AMLO comentó que no se debe dejar de lado al pueblo de Perú, debido a que fue una infamia lo que sucedió con el ahora expresidente Pedro Castillo

“También, no debemos de dejar solo al pueblo hermano del Perú, fue una infamia, lo que hicieron con Pedro Castillo, y la forma en que están reprimiendo al pueblo, hay suscribir conjuntamente un comunicado para exigir que cese la represión, que se abra el dialogo, que sea el pueblo el que decida en democracia, es decir en elecciones limpias, sobre el destino del Perú, no al autoritarismo y la libertad de Pedro Castillo".

El presidente reiteró la solidaridad del pueblo de México con el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva y el pueblo de Brasil que mencionó, decidió libremente elegir a su presidente.

“No podemos aceptar, intentos y mucho menos Golpes de Estado, ni militares, ni técnicos, se tiene que respetar, la libertad y la auténtica democracia, es el pueblo el que manda en la democracia, no las oligarquías”.

También, el mandatario mencionó que hay diferencias con algunos países vecinos y recordó el episodio que hace unos años vivió el ex presidente de Bolivia Evo Morales, por lo que advirtió habrá que buscar la unidad en la región.

“Así que tenemos que buscar la unidad, es muchísimo más lo que nos une en todo, en lo económico, en lo comercial, lo cultural, en nuestra vecindad, la solidaridad política, el exilio, muchas cosas buenas que nos unen”, sentenció.

