Niño muere al ser olvidado en un auto, el papá se suicida después

Un niño de 18 meses de edad murió luego de ser olvidado durante varias horas dentro de un auto estacionado afuera de su casa en Virginia, Estados Unidos, posteriormente el papá del menor se suicidó.

La policía de Chesterfield, Virginia, informó que recibieron una llamada alrededor de las 11:45 horas, en las que reportaron que un niño de 18 meses se encontraba solo dentro de un vehículo y ya llevaba varias horas ahí.

Las autoridades indicaron que al llegar, el menor ya no se encontraba dentro del auto, por lo que ingresaron a la casa y ahí encontraron al bebé muerto por asfixia y al papá muerto por aparente suicidio.

La policía de Virginia detalló que encontraron “al hombre adulto muerto aparentemente por una herida de bala autoinfligida en el bosque detrás de la residencia”.

Papá se suicidó por culpa tras la muerte del niño

De acuerdo con la investigación, las autoridades consideran que el papá dejó por accidente al niño dentro del auto durante varias horas, donde el menor murió por asfixia.

Cuando el papá se dio cuenta de la muerte de su hijo, decidió quitarse la vida dentro de su casa, “quizás por culpa”, indicó la policía mediante un comunicado.

“Cuando el padre descubrió al niño muerto en el auto, regresó a la casa y llevó al niño dentro de la residencia. Luego salió de la residencia y se pegó un tiro”.

De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Seguridad (NSC) cada año mueren en promedio 38 niños menores de 15 años debido a un golpe de calor después de quedar encerrados en un carro.

Ello debido a que la temperatura corporal de los niños aumenta mucho más rápido que la de los adultos y pueden sufrir un golpe de calor al alcanzar los 40° y llegar a los 42° para un niño es mortal, informó la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en las Carreteras. (NHTSA).

