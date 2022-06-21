En Houston, niño de 5 años muere al ser olvidado en un carro

En Houston, Estados Unidos, un niño de cinco años de edad murió luego de que su mamá lo dejó dentro del carro afuera de la casa, mientras ella organizaba la fiesta de cumpleaños de su otra hija.

De acuerdo con la policía de Houston, la mujer llegó a casa con sus hijos de ocho y cinco años, sin embargo solo ingresó al hogar con la niña mayor, mientras que el menor de cinco años se le olvidó en el carro.

El niño estuvo dentro del auto alrededor de tres horas, hasta que la mamá se dio cuenta que el pequeño seguía en su silla dentro del vehículo, y cuando fue a sacarlo el menor ya había muerto.

“El niño no logró salir del auto, y con las actividades que estaban haciendo, tardaron en darse cuenta que el niño no estaba en la casa”, informó el alguacil Ed Gonzalez.

La policía de Houston indicó que cuando llegaron los servicios de emergencias ya no pudieron hacer nada, y solo declararon la muerte del niño en el lugar. Indicaron que no está claro si la mamá enfrentará cargos.

El niño no supo salir del auto y por eso quedó encerrado

Las autoridades indicaron que aunque el niño sabía desabrocharse el cinturón de seguridad, los investigadores consideraron que el menor no pudo salir del carro debido a que no estaba familiarizado, ya que se trataba de un vehículo alquilado.

“La puerta no tenía ningún tipo de bloqueo de seguridad para niños activado ni nada por el estilo”, detallaron las autoridades de Houston.

De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Seguridad (NSC) cada año mueren en promedio 38 niños menores de 15 años debido a un golpe de calor después de quedar encerrados en un carro.

Ello debido a que la temperatura corporal de los niños aumenta mucho más rápido que la de los adultos y pueden sufrir un golpe de calor al alcanzar los 40° y llegar a los 42° para un niño es mortal, informó la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en las Carreteras. (NHTSA).

