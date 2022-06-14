VIDEO: Después de 4 días, rescatan a niño que cayó a un pozo en India

Equipos de rescate en India trabajaron en una carrera contra el tiempo para rescatar a un niño sordomudo de 10 años de edad que cayó en un pozo hace cuatro días, y mientras más pasaba el tiempo, la situación se volvía más delicada.

El primer ministro de Chhattisgarh informó que el menor, de nombre Rahul Abhiyaan, cayó en un pozo de 24 metros de profundidad mientras jugaba cerca de su casa. Tras el incidente, los equipos de rescate se movilizaron para sacarlo.

Los rescatistas intentaron perforar con máquinas excavadoras para hacer un túnel paralelo al pozo, con la intención de llegar al niño y sacarlo con vida. En las labores de rescate participaron bomberos, militares, policías y algunos ciudadanos.

El jefe de policía de Chhattisgarh, India, indicó que introdujeron una cámara para vigilar al niño las 24 horas del día, y compartieron que el menor “responde bien”.

En el lugar también se encontraban algunos médicos y ambulancias a la espera de que sacaran al niño. El primer ministro indicó que cada vez estaban más cerca del lugar donde se encontraba.

Rescatan a niño que cayó a un pozo en India

El primer ministro compartió el momento en que el equipo de rescate llegó a la fase final de la operación para sacar a Rahul del pozo, pues dijo que lograron retirar las rocas, los equipos llegaron al pozo y pudieron ver de cerca al niño.

“Rahul finalmente abrió los ojos, al ver al equipo de rescate, Rahul expresó su felicidad y abrió los ojos. Un incidente sorprendente ocurrió en esta operación, esta noche había entrado una serpiente en ese pozo, pero debido a la vitalidad de Rahul, ese peligro también se evitó”.

Finalmente, en su cuenta de Twitter, el primer ministro compartió que después de 104 horas de trabajo, los equipos de rescate lograron sacar con vida al niño y fue trasladado a un hospital para ser atendido.

“Después de una operación de enormes proporciones que duró 104 horas, Rahul, que quedó atrapado en el pozo ya está afuera, finalmente fue rescatado. Rahul ha sido enviado desde Green Corridor a Bilaspur para un chequeo de salud”.

