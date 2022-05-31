VIDEO: Niño de 10 años amenaza con tiroteo en Florida y es detenido

La policía de Estados Unidos detuvo a un niño de 10 años, identificado como Daniel Isaac Marquez, por mandar un mensaje en el que amenazó con iniciar un tiroteo y matar a todos sus compañeros en una escuela primaria en el condado de Lee, Florida.

Además, también compartió imágenes de dinero y cuatro rifles AR-15, como los que utilizó Salvador Ramos hace una semana en la primaria de Uvalde, Texas, donde asesinó a 19 niños y dos maestras.

Niño de 10 años amenaza con un tiroteo en Florida y es detenido

Ante la nueva amenaza, la policía de Florida no dudó en detener al niño de 10 años. En el video compartido por las autoridades se puede ver el momento en que un policía saca al menor con las manos esposadas por la espalda y lo sube a una camioneta blanca.

Debido a la amenaza que hizo el niño de 10 años sobre un posible tiroteo en su escuela, una madre de dicha escuela dijo sentirse estresada al pensar que un niño de 10 años pudiera considerar perpetrar un ataque.

"Es estresante saber que un niño de 10 u 11 años pensaría en algo así, pero mis pensamientos son, ¿qué pensaba él realmente?"

Niño de 10 años advierte sobre tiroteo en su escuela

Daniel Isaac Marquez, el niño de 10 años, advirtió a sus compañeros que se preparan para “El día del agua”, un evento acuático que se celebraría en la escuela y en el que participarían todos sus compañeros.

Por lo que las autoridades optaron por detenerlo, ya que en Florida hay tolerancia cero para este tipo de amenazas y realmente son investigadas.

Ahora, el niño de 10 años enfrentará cargos por manifestar por escrito sus intenciones de iniciar un tiroteo en su escuela, a donde acuden otros niños de su edad.

Carmine Marceno, alguacil de Lee, Florida, indicó que Daniel Isaac hizo “una falsa amenaza con consecuencias reales”. Se desconoce si el menor permanece en detención de menores o ya fue liberado por las autoridades locales.

Por su parte, David Thomas, experto en salud mental de la Universidad de Florida indicó que los niños solo buscan llamar la atención, y probablemente esa era la intención del niño de 10 años.

"Los niños hacen cosas porque quieren atención, ya sea mala o buena atención. Quieren atención. Así que él la consiguió. Desafortunadamente."