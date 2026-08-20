México, entre los mayores consumidores de pornografía; niños comienzan a verla desde los 11 años

Los sitios de pornografía reciben hasta 114 millones de visitas diarias, donde México se coloca como el segundo consumidor a nivel mundial; una práctica que ha empezado a modificar de forma negativa nuestras relaciones sexoafectivas y normalizar prácticas.

Pero el problema no se queda aquí, pues la consultoría INSAD (Investigación en Salud y Demografía, S.C.) reveló que las niñas y niños mexicanos empiezan a consumir contenido para adultos desde los 11 y 12 años.

Por lo que expertos sugieren medidas de prevención y educación sexual, en lugar de recurrir a la sobrerregulación o la prohibición de pornografía.