México, entre los mayores consumidores de pornografía; niños comienzan a verla desde los 11 años
Prohibir o sobrerregular este tipo de contenidos no es la salida para México, país que ocupa el segundo lugar mundial en consumo de pornografía.
Los sitios de pornografía reciben hasta 114 millones de visitas diarias, donde México se coloca como el segundo consumidor a nivel mundial; una práctica que ha empezado a modificar de forma negativa nuestras relaciones sexoafectivas y normalizar prácticas.
Pero el problema no se queda aquí, pues la consultoría INSAD (Investigación en Salud y Demografía, S.C.) reveló que las niñas y niños mexicanos empiezan a consumir contenido para adultos desde los 11 y 12 años.
Por lo que expertos sugieren medidas de prevención y educación sexual, en lugar de recurrir a la sobrerregulación o la prohibición de pornografía.