Una nueva ola de interrupciones en servicios digitales encendió las alertas este martes 17 de noviembre, luego de que usuarios reportaran problemas para acceder a distintas plataformas, entre ellas Apple, Gmail, Microsoft Outlook y los sistemas de Marriott.

Las fallas se concentran principalmente en Estados Unidos, donde diferentes usuarios han señalado dificultades de conexión, errores al iniciar sesión y problemas para utilizar herramientas que forman parte de sus actividades cotidianas.

Hasta el momento, no existe información suficiente para afirmar que todas las interrupciones tengan un mismo origen.

¿Qué servicios presentan fallas HOY 17 de noviembre?

Uno de los principales focos de atención está en los servicios de Apple, debido a que varias de sus plataformas registraron reportes de interrupciones durante la jornada.

De acuerdo con información publicada por el portal especializado 9to5Mac, los usuarios han señalado problemas para conectarse a iCloud, ingresar a la App Store y utilizar Apple Pay.

Entre los servicios que presentan reportes de fallas se encuentran:

iCloud: dificultades para iniciar sesión, verificar cuentas y sincronizar información.

dificultades para iniciar sesión, verificar cuentas y sincronizar información. App Store: problemas para cargar la tienda y descargar aplicaciones.

problemas para cargar la tienda y descargar aplicaciones. Apple Pay: usuarios reportan inconvenientes para acceder al servicio de pagos.

usuarios reportan inconvenientes para acceder al servicio de pagos. Apple Music : también se han señalado problemas de funcionamiento.

: también se han señalado problemas de funcionamiento. Soporte de Apple: se registran dificultades para acceder a sus herramientas de asistencia.

se registran dificultades para acceder a sus herramientas de asistencia. Activación de dispositivos: algunos usuarios han reportado errores al intentar activar sus equipos.

Gmail, Outlook y Microsoft 365 también registran reportes

Las interrupciones no se limitan a los servicios de Apple. Durante este martes también se han reportado problemas relacionados con Gmail, Microsoft Outlook y Microsoft 365.

Estas plataformas son utilizadas diariamente para enviar y recibir correos electrónicos, almacenar información y trabajar con documentos, por lo que cualquier interrupción puede afectar las actividades de usuarios y empresas.

Asimismo, Marriott aparece entre los servicios que acumulan reportes de problemas, aunque hasta ahora no se cuenta con información suficiente para determinar el alcance de las fallas en sus sistemas.