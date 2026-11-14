La detención de Gabito Ballesteros en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro generó dudas sobre los motivos por los que fue puesto a disposición de las autoridades.

Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que inició una investigación que no está relacionada con la apología del delito.

¿De qué delitos acusan a Gabito Ballesteros? FGR investiga portación de arma de fuego

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación por la posible comisión de dos delitos relacionados con la portación de un arma de fuego y la desobediencia y resistencia de particulares, luego de que cinco personas fueran puestas a disposición del Ministerio Público Federal en Querétaro.

De acuerdo con la información oficial, el caso ocurrió en el Centro Expositor de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, donde elementos de la Policía Estatal intervinieron a cinco personas que abordaron una camioneta.

La FGR informó que abrió una carpeta de investigación por la posible comisión de los siguientes delitos:

La portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Desobediencia y resistencia de particulares. La investigación comenzó después de que las cinco personas fueran puestas a disposición del Ministerio Público Federal por elementos de la Policía Estatal.

¿Qué encontraron en la camioneta durante el operativo de Gabito Ballesteros?

Según el Informe Policial Homologado (IPH), la intervención ocurrió cuando las personas abordaron la camioneta. En el interior, los elementos policiales visualizaron un arma de fuego y los siguientes objetos:

Una pistola

Dos cargadores

34 cartuchos

La investigación en contra del cantante está verificar la situación jurídica de las cinco personas puestas a disposición del arma de fuego localizada.

¿Qué pasó en la Feria Ganadera de Querétaro con Gabito Ballesteros?

El viernes 13, durante el concierto en el Teatro del Pueblo, un operativo cortó el audio en pleno escenario donde estaba el cantante.

El Comité Organizador tenía una lista escrita para evitar apología del delito. Sin embargo, el artista no respetó el guion.

Primero cantó una canción que no estaba permitida, por lo que lo bajaron para darle el aviso; después regresó y cantó “AMG”, con la que cancelaron el show para proteger el ambiente familiar.