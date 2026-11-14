El reporte de Gabito Ballesteros detenido corrió como pólvora y dejó a todos con una duda: ¿dónde está el cantante? Todo estalló el viernes 13 en la Feria Ganadera de Querétaro 2026. Lo que pintaba para ser un gran concierto en el Teatro del Pueblo terminó en un operativo que le cortó el audio en pleno escenario.

¿Por qué apagaron el micrófono a Gabito Ballesteros?

Las autoridades del Municipio El Marqués no se anduvieron con rodeos. El Comité Organizador tenía una lista estricta para evitar apología del delito. Sin embargo, el artista decidió salirse del guion. Primero soltó una canción prohibida, provocando que lo bajaran para darle un aviso. Lejos de calmarse, regresó y arrancó con “AMG”. Esa fue la gota que derramó el vaso y cancelaron de tajo el show para proteger el ambiente familiar. Rápidamente el video de la detención ya circulaba entre los usuarios.

Caos en la camioneta y la versión del cantante

El drama siguió en camerinos. Según un medio local de Querétaro, el intérprete se atrincheró en su camioneta negándose a bajar, por lo que la policía estatal pidió una grúa. Mientras tanto, cuentan que Ballesteros se burló de los oficiales usando radios de su equipo para seguir cantando.

Por su parte, él grabó un en vivo en Instagram denunciando que lo tenían retenido. Juró que respetó las reglas y evitó temas como “Presidente” o “Cuernos”. Pese a su defensa, los reportes de madrugada afirmaron que terminó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR). Una usuaria en redes, compartió el en vivo del cantante antes de ser detenido formalmente.

¿Qué sanción enfrentará el intérprete?

La rebeldía le saldrá carísima. En el caso Gabito Ballesteros Querétaro, la ley no perdona: las multas por estos arranques alcanzan las 10 mil UMAS, es decir, más de un millón de pesos, además del veto para artistas reincidentes.

Mientras la Feria continúa sus actividades con normalidad hasta el 30 de noviembre, lanzaron un comunicado donde externan la situación de lo sucedido en su presentación, mientras tanto, el paradero exacto de Gabito Ballesteros está en vilo. Para armar el rompecabezas completo, el caso queda en el aire a la espera de una notificación formal por parte de la Fiscalía y el Municipio que confirme o desmienta su situación jurídica.