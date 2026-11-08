Si tienes que salir este lunes 9 de noviembre, revisa el pronóstico antes de hacer planes, el inicio de semana estará acompañado de lluvias en buena parte del país, con precipitaciones muy fuertes en Tamaulipas y lluvias fuertes en otras entidades del norte y sureste.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 4 continuará estacionario sobre el oriente de México y favorecerá las lluvias, principalmente en el noreste.

¿En qué estados lloverá más este lunes?

Tamaulipas (noreste) tendrá las lluvias más intensas, con acumulaciones de entre 50 y 75 milímetros.

También se pronostican lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Nuevo León, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

En otras entidades habrá intervalos de chubascos, entre ellas Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Guerrero y la península de Yucatán.

Para Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Ciudad de México y Tlaxcala se esperan lluvias aisladas.

Para las próximas horas se pronostican #Lluvias fuertes y #Rachas de #Viento de hasta 50 km/h en zonas del occidente de #México. pic.twitter.com/vhzOKeNmuG — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 9, 2026

¿Seguirá el calor? Estas regiones llegarán a 40 grados

A pesar de las precipitaciones, el ambiente caluroso continuará en varios estados. Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Morelos podrían alcanzar temperaturas de entre 35 y 40 grados.

En Baja California Sur, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se esperan máximas de 30 a 35 grados.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex?

En el Valle de México habrá cielo medio nublado a nublado. La mañana será fresca, con bruma y posibles bancos de niebla en zonas altas.

Por la tarde aumentará la temperatura y podrían presentarse chubascos en el Estado de México, además de lluvias aisladas en la capital.

La Ciudad de México tendrá temperaturas de 12 a 14 grados como mínima y de 24 a 26 grados como máxima. En Toluca se esperan mínimas de 9 a 11 grados.