Una riña entre estudiantes de la Secundaria General “Juan Pablo García”, en Zacatecas, terminó en un caso grave tras la agresión en contra de Dulce Guadalupe, de 14 años. La adolescente fue golpeada por una compañera durante un altercado y quedó en coma.

¿Cómo ocurrió la agresión entre las estudiantes en el plantel?

De acuerdo con el testimonio de la abuela de Dulce, los hechos ocurrieron alrededor de las 11:45 horas, mientras las alumnas jugaban futbol con otras compañeras. La familia señaló que la discusión inició porque Dulce ganó en el juego.

Lidia de la Torre Palomino, abuela de la adolescente, afirmó que su nieta fue estrujada por una de sus compañeras y quien posteriormente la dejó caer al suelo. “Así pasaron los hechos y no había ningún maestro ahí con ellos”, sentenció.

Testimonio de la familia sobre la atención médica y la denuncia

María Tovar, madre de Dulce, afirmó que su hija sufrió un golpe muy fuerte en la cabeza. Refirió que el doctor había señalado que se le pasaría el dolor, pero después de 45 minutos pidieron llamar a la directora de la escuela.

Añadió que tardaron en llamar a una ambulancia para que la llevaran a un hospital. Destacó que por esos hechos presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas.

Esta agresión dejó a la adolescente en coma. Los médicos informaron que su estado de salud es reportado como reservado.

Protesta de familiares frente a la escuela en Zacatecas

Familiares de Dulce Guadalupe se han manifestado afuera de la escuela, ya que aseguran que las autoridades educativas pretenden manejar estos hechos como un accidente y no como una pelea entre estudiantes.