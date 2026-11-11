¡No habrá clases! Anuncian suspensión escolar de última hora en Baja California Sur durante DOS días

La celebración de un evento deportivo internacional provocará cambios en las actividades escolares de Baja California Sur; la medida tomó por sorpresa a las familias de la entidad, pero ¿cuál es la causa?

El Gobierno de Baja California Sur y la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal anunciaron la suspensión de labores en escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos.

La disposición comenzará a aplicarse este jueves 12 de noviembre en Los Cabos. Sin embargo, no será el único municipio afectado, ya que para el viernes 13 de noviembre la suspensión se extenderá al resto de la entidad.

📢 #Atención | La Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur determinó la suspensión de labores escolares en ambos turnos de escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos.



La medida aplicará el jueves 12 de noviembre únicamente en el municipio de Los… pic.twitter.com/kYu02oSCBh — Gobierno de BCS (@GobBCS) November 11, 2026

¿Por qué se suspenden las clases en Baja California Sur?

La suspensión de actividades escolares está relacionada con la carrera internacional SCORE Baja 1000, también conocida como “Cabo a Cabo”, que se desarrollará en territorio sudcaliforniano.

De acuerdo con el anuncio oficial, la medida tiene como propósito prevenir situaciones de riesgo y proteger la integridad de estudiantes, docentes y demás integrantes de las comunidades escolares durante las actividades relacionadas con la competencia.

La suspensión no se limita a un nivel educativo en particular, sino que contempla a todas las escuelas de la entidad incluidas en el aviso.

Los Cabos no tendrá clases este jueves 12 de noviembre

El primer municipio donde se aplicará la disposición será Los Cabos. La SEP de Baja California Sur confirmó que este jueves 12 de noviembre se suspenderán las actividades escolares durante ambos turnos.

La medida incluye escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos, por lo que no habrá clases durante esa jornada en los planteles ubicados en el municipio.

¿En qué municipios de Baja California Sur se suspenden las clases el viernes 13 de noviembre?

El segundo aviso contempla una suspensión más amplia. Para el viernes 13 de noviembre, las actividades escolares quedarán interrumpidas en los cinco municipios de Baja California Sur.

La disposición aplicará nuevamente para los turnos matutino y vespertino, así como para escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos.

Los municipios contemplados para esta segunda jornada son:

Los Cabos.

La Paz.

Comondú.

Loreto.

Mulegé.

De esta manera, la suspensión abarcará a toda la entidad durante el viernes 13 de noviembre, mientras que Los Cabos también tendrá una jornada sin clases el jueves 12.