Si este jueves tienen previsto conducir por la Ciudad de México (CDMX) o alguno de los municipios conurbados del Estado de México, conviene revisar las restricciones del Hoy No Circula.

El programa continúa aplicándose de manera habitual en la Zona Metropolitana del Valle de México como parte de las medidas para reducir la contaminación atmosférica.

Por fortuna, los parámetros de la calidad del aire no requirieron activar el Doble Hoy No Circula, así que las restricciones se mantienen con normalidad.

¿Qué autos descansan este jueves 19 de noviembre?

De acuerdo con el calendario establecido por las autoridades ambientales, este jueves no podrán circular los vehículos que cumplan con las siguientes características:

Engomado verde.

Terminación de placas 1 y 2.

Holograma de verificación 1 y 2.

En cambio, sí podrán transitar los vehículos eléctricos e híbridos, aquellos con hologramas 0 y 00, así como motocicletas, unidades del transporte público, vehículos de emergencia y de servicios médicos.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

La sanción vigente equivale a entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), por lo que el monto puede superar los 2 mil pesos y rebasar los 3 mil, dependiendo del valor actualizado de la UMA.

A ello se pueden sumar los costos derivados del arrastre y resguardo del automóvil en el corralón, en caso de que la autoridad determine el retiro del vehículo.

¿Qué días puedo circular en la CDMX? Calendario completo

¡Tómalo en cuenta! El calendario Hoy No Circula nunca es el mismo, principalmente en los coches que descansan diariamente.

Para 2026, Sedema estableció estos días con base en el color del engomado y terminación de placas: