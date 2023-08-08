Dirigencia de PAN rechaza favoritismo a Xóchitl para Frente Amplio por México

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, rechazó que el proceso para elegir a responsable del Frente Amplio México (FAM) sea una farsa o haya dados cargados a favor de Xóchitl Gálvez como acusó Jorge Luis Preciado, ex aspirante panista.

Sostuvo que los mecanismos diseñados para el proceso de selección están blindados y no permiten inclinar la balanza a favor de un aspirante.

Así lo aseguró el líder panista “está blindado, está blindado el proceso por supuesto que está blindado, esta cuidado y estamos listos para todas las etapas con la coordinación, recuerden que es un proceso coordinado por la sociedad civil en su mayoría, por este comité que es el que va revisar todo el proceso, todas las firmas de apoyo, todos los participantes y dará a conocer en breve esta primera etapa”.

PAN respaldará a Xóchitl Gálvez: Marko Cortés

No obstante, aclaró que el PAN como partido respaldará a Xóchitl Gálvez, frente a los ataques del presidente López Obrador, como lo hizo con otros aspirantes de su partido.

“Frente al ataque y violencia política, frente a cualquier denuncia que le quieran presentar Xóchitl Gálvez cuenta completamente con el Partido Acción nacional así con ella como Santiago Creel cuando lo atacaban desde Palacio Nacional o Lili Téllez, pero eso es una cosa y otra es que nosotros debamos meternos en definir quién va a ser la persona responsable, nosotros estamos promoviendo que se registren todos los mexicanos, todos los panistas todos, los simpatizantes en la plataforma para que la gente tenga la última palabra en quien va a ser la persona responsable”, sostuvo Marko Cortés.

El líder nacional del PAN aseguró que el entusiasmo de los ciudadanos por participar en el Frente Amplio por México gana simpatías con mexicanos que viven en el extranjero, quienes se han sumado al registro del Frente.

“Que se han registrado, les estoy hablando de más de 70 mil mexicanos que tuvieron su credencial emitida en el extranjero y que ya son parte del frente amplio pro México, este proceso ha sido todo, todo un éxito”, informó.

