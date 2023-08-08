Frente Amplio por México cierra registro de firmas este martes, ¿cuántos mexicanos participaron?

Este martes 8 de agosto, el Frente Amplio por México (FAM) recordó que es el último día para el registro de firmas de los aspirantes. Cabe recordar que tienen que recabar al menos 150 mil rúbricas en 17 estados de la República Mexicana. Ante esto, los presidentes nacionales del PRI, PAN y PRD, así como las secretarías Generales, encabezaron una conferencia de prensa.

Marko Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) informó que, al corte, los mexicanos que se inscribieron en la plataforma del FAM fueron de 2 millones 225 mil 319 mexicanos. Por otro lado, presentó a los integrantes del Comité encargado de observar el proceso de elección del candidato presidencial.

¿Cómo está integrado el Comité de Observación Ciudadana?

Por otro lado, Va por México presentó a los integrantes del Comité encargado de observar el proceso de elección del candidato presidencial. El grupo está integrado por 26 personas tanto mexicanas como de otros países de Latinoamérica, entre ellos:



Andrés Albo Márquez. Exconsejero electoral (Participante).

Carla Erika Ureña Aguilar. Abogada, activista en DDHH con perspectiva de género e infancia. Colaboradora en Letras Libres (Participante).

Daniel Zovatto. Director regional América Latina y el Caribe de Idea Internacional (Asesor).

Francisco Valdés Ugalde. Politólogo, académico e investigador.

Jenny Lincoln. Centro Carter.

Jimena Villicaña Pérez. Activista por los derechos de las niñas y mujeres. Promotora de la participación de las juventudes en la vida pública (Participante).

José Antonio Crespo. Analista político (Asesor).

José Piña. Defensor de derechos humanos, activista y periodista (Participante).

Juan Francisco Torres Landa Ruffo. Abogado, defensor de derechos humanos, y activista social con trayectoria en procesos de construcción ciudadana e institucional (Participante).

Julio Juárez Gámiz. Investigador del CEIICH-UNAM (Asesor).

Luis Miguel Santibáñez Suárez. Coordinador para México y Centroamérica de Transparencia Electoral AC. (Participante).

Mariana Vega. Activista social por los derechos político-electorales y construcción de ciudadanía. Escritora (Asesora).

Mauricio Etienne. Activista Social, observador electoral y Coordinador de Vínculos Ciudadanos (Participante).

Pola Salmún Smeke. Activista Social, dedicada a sensibilizar en temas de inclusión y no discriminación en México (Participante).

Yoloxóchitl Bustamante Díez. Académica (Asesora).

Juan Carlos Hidalgo. Presidente del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) de Costa Rica.

Paulina Amosurrutia. Fundadora y directora de Unión Mujer, Educación con Rumbo y Seamos Heroes AC.

Kareen Herrera Esparza. Profesora de profesión, militante del Partido Demócrata Cristiano de Chile hace 40 años, donde fue Vicepresidenta de la Juventud Demócrata Cristiana

Gerardo Velázquez. Unidos Somos Futuro.

Sebastián Hagobian.

Harold Correa.

Milton Morrison.

Catalina Olea.

Alejandra Morán.

Ciro Mayén.

Julián Andrade Jardí.

¿Quiénes son los 11 aspirantes en el proceso de Va por México?

Fue el pasado 12 de julio cuando comenzó el periodo de recuperación de firmas para los entonces 13 aspirantes; sin embargo, con la baja de Gabriel Quadri, así como Jorge Luis Preciado, solamente quedaron 11.

1. Silvano Aureoles

2. Santiago Creel

3. Enrique de la Madrid

4. José Jaime Enrique Félix

5. Xóchitl Gálvez Ruiz

6. Francisco Javier García Cabeza de Vaca

7. Ignacio Loyola Vera

8. Miguel Ángel Mancera

9. Beatriz Paredes Rangel

10. Israel Rivas

11. Sergio Iván Torres Bravo

¡Hoy es el último día para darme tu apoyo con la firma! 🚨📢



¡Ya casi llegamos al medio millón! Vamos a meterle turbo para lograrlo.



No te quedes atrás, sé parte de las decisiones del #FrenteAmplioPorMéxico.



¡#FírmaleX! ✍🏼https://t.co/ghKVK5O0e5 pic.twitter.com/nKs9iUywxX — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) August 8, 2023

¿Qué sigue en el proceso del Frente Amplio por México?

Con el fin de la recuperación de firmas, los aspirantes que pasaron a la siguiente ronda deberán participar en el primer Foro en el que presentarán su visión de México rumbo a las siguientes elecciones 2024, esto tendrá lugar el jueves 10 de agosto.

Este martes es el último día para que los aspirantes del Frente Amplio recopilen firmas digitales y mañana miércoles el Comité Organizador dará a conocer quiénes recabaron 150 mil firmas para pasar a la siguiente etapa, que consiste en participar en foros.