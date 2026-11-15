Un hombre murió después de que una ambulancia lo atropellara a toda velocidad durante la madrugada de este 15 de noviembre de 2026 en Inglaterra.

¿Cómo ocurrió el accidente de ambulancia en la autopista de Inglaterra?

El incidente sucedió en la autopista A19, alrededor de las 2:00 horas de este domingo cerca de Sunderland. El vehículo de emergencia circulaba en dirección al norte, pero no llevaba su torreta azul encendida cuando atropelló al hombre de 30 años, quien falleció instantáneamente por el impacto.

El papel del Servicio de Ambulancias del Noreste en la investigación

Ni el paciente, ni su acompañante a bordo de la ambulancia resultaron heridos tras el impacto, en tanto que el conductor de la ambulancia, de 40 años, también está ileso y permaneció en la zona del siniestro para ayudar con la policía de Northumbria en la investigación.

El paciente dentro de la ambulancia y su acompañante fueron trasladados a otra ambulancia.

El Servicio de Ambulancias del Noreste (NEAS, por sus siglas en inglés) del Reino Unido externó sus condolencias por el fallecimiento del hombre y anunció que colaborará con la policía.