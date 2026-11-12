¡No lo dejaban escapar! Difunden video de agresión a joven cerca de la Prepa 22 en Nuevo León

La Fiscalía de Nuevo León investiga la agresión que sufrió un joven a manos de varios adolescentes en las inmediaciones de la Preparatoria 22 de la UNL, en la colonia Lindavista, municipio de Guadalupe; el caso se conoció luego de que un video del ataque se difundiera en redes sociales.

En la grabación se observa cómo varios jóvenes rodean a la víctima y comienzan a golpearla con puñetazos y patadas, incluso cuando intenta alejarse del lugar.

¿Qué se sabe de la investigación por la agresión en Guadalupe?

El fiscal Javier Flores informó que la institución recibió el informe policial de la Policía de Guadalupe y que el joven agredido ya rindió su declaración.

También se le realizan evaluaciones físicas y psicológicas para determinar las lesiones que presentó.

Aunque trascendió que el ataque podría estar relacionado con una rivalidad entre estudiantes de distintos planteles, la Fiscalía aclaró que todavía no existe una conclusión sobre el motivo.

Uno de los presuntos involucrados ya fue identificado, mientras continúan las acciones para localizar a los demás; debido a que se trata de adolescentes, el caso será turnado a tribunales especializados en justicia para menores, una vez que se determine su participación y la clasificación de las lesiones.