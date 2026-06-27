VIDEO: ¡No paran los terremotos! Se registra sismo de magnitud 6.1 en Afganistán y Pakistán

La mañana de este sábado, un fuerte terremoto con una magnitud de 6.1 sacudió la región montañosa del Hindu Kush, en Afganistán. El temblor fue tan intenso que sus réplicas e impactos se sintieron con fuerza en varias provincias de la vecina Pakistán, incluyendo su capital, Islamabad, y zonas controladas de Cachemira.

A pesar de la magnitud del evento y de la enorme tensión generada entre los habitantes, las primeras evaluaciones de los servicios de emergencia de ambos países no reportan víctimas mortales ni daños materiales graves.

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A 5.8–5.9 magnitude earthquake struck Afghanistan, killing 8 people and injuring a child, while tremors were felt in areas of Pakistan and India. pic.twitter.com/53UoPeS0F8 — China pulse 🇨🇳 (@Eng_china5) June 27, 2026

Pánico en la región

El sismo se registró a una profundidad de 100 kilómetros, lo que permitió que las ondas sísmicas viajaran a través de una amplia región geográfica. Testigos en el distrito de Swat, al noroeste de Pakistán, describieron el movimiento como enorme y prolongado, lo que obligó a familias enteras, incluidos niños y mujeres, a salir corriendo de sus hogares en medio de llanto y pánico.

Ante la situación, la Autoridad Provincial de Gestión de Desastres en Khyber Pakhtunkhwa declaró el estado de alerta para las administraciones de los distritos afectados. Por su parte, la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán confirmó que se mantienen realizando inspecciones en las zonas más cercanas al epicentro para descartar afectaciones en comunidades aisladas.

Es una región de alta actividad sísmica

Este nuevo temblor ocurre apenas unas horas después de que otro sismo de magnitud 5.4 golpeara territorio pakistaní la misma mañana del sábado, manteniendo a la población en vilo.

Tanto Pakistán como Afganistán se asientan sobre zonas de una altísima actividad tectónica y tienen un historial trágico de desastres naturales. Los equipos de rescate locales se mantienen alerta recordando que estas zonas e infraestructuras son altamente vulnerables, como ocurrió en el devastador terremoto del año 2005 que cobró la vida de decenas de kilómetros de personas en Pakistán y la región de Cachemira.