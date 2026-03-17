Tragedia en Afganistán: denuncian brutal bombardeo contra hospital; hay cientos de muertos y heridos
Escala la tensión en Ásía central: Afganistán acusa de ataque aéreo y bombardeo en contra de un hospital mientras Pakistán niega responsabilidad.
Un nuevo ataque aéreo provoca una nueva crisis en Asia Central; autoridades de Afganistán denunciaron que un devastador bombardeo impactó en un hospital en Kabul, dejando al menos 400 muertos y más de 250 heridos, en uno de los episodios más letales de los últimos meses.
El centro de rehabilitación en Kabul habría sido destruido prácticamente en su totalidad, mientras se encontraba con pacientes y personal médico dentro inmueble, al momento del ataque.
¿Qué pasó en el bombardeo en hospital de Afaganistán?
De acuerdo con autoridades afganas, el ataque alcanzó directamente un centro médico en la capital, donde se encontraban cientos de personas en tratamiento. El impacto provocó el derrumbe de la infraestructura, generando un elevado número de víctimas.
Equipos de emergencia continúan con labores de rescate entre los escombros; hasta el momento, las cifras de fallecidos y heridos provienen de reportes oficiales locales, aunque podrían aumentar conforme avancen las tareas de recuperación.
Devastation visuals from Kabul where Pakistan strikes at Hospital killing 400 innocent ppl and 250 injured. #Kabul #pakistanSupportTerrorism #AfghanWar #Afganistan #airstrike pic.twitter.com/ZeayzOdN8D— Dhruv Wadhwa (@dhruvwadhwa) March 17, 2026
¿Quién es responsable del ataque enn Kabul?
El gobierno de Afganistán señala a Pakistan como presunto responsable del bombardeo; sin embargo, las autoridades pakistaníes negaron cualquier implicación, asegurando que sus operaciones se encuentran dirigidas exclusivamente contra objetivos militares y grupos considerados terroristas.
Cabe señalar que este intercambio de acusaciones ocurre en medio de una creciente tensión en la región, marcada por enfrentamientos y operaciones transfronterizas.
BIG UPDATE— Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) March 17, 2026
Afghanistan's deputy government spokesman says the death toll from an airstrike that hit a hospital has increased to 400, reports AP.#Afganistan #Kabul #Airstrike #UpdateNews #Pakistan pic.twitter.com/Tl5lfOP0M2
Tensión en Asia central: ¿Qué dice la comunidad internacional?
La Organización de las Naciones Unidas adviete que recientes bombardeos en territorio afgano han afectado no solo infraestructura militar, sino también instalaciones civiles, incluyendo más de 20 centros de salud. El organismo ha reiterado la necesidad de respetar el derecho internacional humanitario, que protege a hospitales y personal médico en zonas de conflicto.
Hay informes de un ataque nocturno al Centro de Rehabilitación de Drogas Omid en Kabul, administrado por el Ministerio del Interior, que mató a más de 400 personas e hirió al menos a 250.— Noticias ONU (@NoticiasONU) March 17, 2026
La OMS está trabajando para verificar estos incidentes. https://t.co/ioHDH7IVWk
El gobierno de Pakistán ha acusado al régimen talibán de permitir la presencia del grupo insurgente Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), al que responsabiliza de múltiples ataques en su territorio. Por su parte, los talibanes han advertido posibles represalias, lo que incrementa el riesgo de una escalada mayor en la región.
El ataque ha generado preocupación internacional por el impacto en civiles y la posibilidad de una intensificación del conflicto armado. La destrucción de infraestructura sanitaria en contextos de guerra representa una de las violaciones más graves al derecho internacional.