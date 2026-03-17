Tragedia en Afganistán: denuncian brutal bombardeo contra hospital; hay cientos de muertos y heridos

Un nuevo ataque aéreo provoca una nueva crisis en Asia Central; autoridades de Afganistán denunciaron que un devastador bombardeo impactó en un hospital en Kabul, dejando al menos 400 muertos y más de 250 heridos, en uno de los episodios más letales de los últimos meses.

El centro de rehabilitación en Kabul habría sido destruido prácticamente en su totalidad, mientras se encontraba con pacientes y personal médico dentro inmueble, al momento del ataque.

Voluntarios retiran los escombros en el lugar donde se ubicaba un hospital de rehabilitación de drogadictos destruido en lo que los talibanes afirmaron que fue un ataque aéreo pakistaní en Kabul|Sayed Hassib

¿Qué pasó en el bombardeo en hospital de Afaganistán?

De acuerdo con autoridades afganas, el ataque alcanzó directamente un centro médico en la capital, donde se encontraban cientos de personas en tratamiento. El impacto provocó el derrumbe de la infraestructura, generando un elevado número de víctimas.

Equipos de emergencia continúan con labores de rescate entre los escombros; hasta el momento, las cifras de fallecidos y heridos provienen de reportes oficiales locales, aunque podrían aumentar conforme avancen las tareas de recuperación.

¿Quién es responsable del ataque enn Kabul?

El gobierno de Afganistán señala a Pakistan como presunto responsable del bombardeo; sin embargo, las autoridades pakistaníes negaron cualquier implicación, asegurando que sus operaciones se encuentran dirigidas exclusivamente contra objetivos militares y grupos considerados terroristas.

Cabe señalar que este intercambio de acusaciones ocurre en medio de una creciente tensión en la región, marcada por enfrentamientos y operaciones transfronterizas.

BIG UPDATE

Afghanistan's deputy government spokesman says the death toll from an airstrike that hit a hospital has increased to 400, reports AP.#Afganistan #Kabul #Airstrike #UpdateNews #Pakistan pic.twitter.com/Tl5lfOP0M2 — Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) March 17, 2026

Tensión en Asia central: ¿Qué dice la comunidad internacional?

La Organización de las Naciones Unidas adviete que recientes bombardeos en territorio afgano han afectado no solo infraestructura militar, sino también instalaciones civiles, incluyendo más de 20 centros de salud. El organismo ha reiterado la necesidad de respetar el derecho internacional humanitario, que protege a hospitales y personal médico en zonas de conflicto.

Hay informes de un ataque nocturno al Centro de Rehabilitación de Drogas Omid en Kabul, administrado por el Ministerio del Interior, que mató a más de 400 personas e hirió al menos a 250.



La OMS está trabajando para verificar estos incidentes. https://t.co/ioHDH7IVWk — Noticias ONU (@NoticiasONU) March 17, 2026

El gobierno de Pakistán ha acusado al régimen talibán de permitir la presencia del grupo insurgente Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), al que responsabiliza de múltiples ataques en su territorio. Por su parte, los talibanes han advertido posibles represalias, lo que incrementa el riesgo de una escalada mayor en la región.

El ataque ha generado preocupación internacional por el impacto en civiles y la posibilidad de una intensificación del conflicto armado. La destrucción de infraestructura sanitaria en contextos de guerra representa una de las violaciones más graves al derecho internacional.