Después de cancelar ataque contra Irán Trump dice que podrían firmar el acuerdo de paz

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, canceló abruptamente la nueva fase de ataques aéreos programada contra Irán, tras dos jornadas consecutivas de bombardeos por parte de las fuerzas estadounidenses. El presidente justificó la suspensión de las operaciones militares al afirmar que las negociaciones para poner fin al conflicto —que ya lleva más de tres meses— han registrado avances significativos con los altos mandos iraníes.

A pesar de que el gobierno de Irán no ha confirmado oficialmente los progresos informados por Washington, Trump aseguró desde la Oficina Oval que existe un principio de acuerdo conceptual que podría firmarse en los próximos días en Europa.

"Most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon." - President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/lFLJC2lblf — The White House (@WhiteHouse) June 11, 2026

Se retracta de las amenazas de ataques contra Irán

La marcha atrás de la Casa Blanca se produjo pocas horas después de que el propio Trump amenazara públicamente con golpear a Irán "muy duro esta noche" y planteara en una entrevista televisiva la posibilidad de desplegar tropas para tomar la isla de Kharg, un punto estratégico para la economía petrolera iraní. Junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, la administración estadounidense había señalado que estos ataques no eran una represalia directa, sino una medida de presión para forzar a Teherán a aceptar los términos de paz de Washington.

El detonante de la violencia de esta semana fue el derribo de un helicóptero Apache estadounidense en el Estrecho de Ormuz el pasado lunes. La respuesta de Estados Unidos consistió en dos noches de bombardeos concentrados en el sur de Irán. Por su parte, las fuerzas iraníes respondieron intentando atacar bases que albergan tropas estadounidenses en Jordania, Kuwait y Bahrein. Asimismo, las autoridades de Teherán declararon el cierre total del Estrecho de Ormuz para buques comerciales y petroleros, una afirmación que el Pentágono negó formalmente.

¿Ya hay acuerdo de paz?

Se anunció que se suspende el ataque aéreo de esta noche después de una llamada telefónica entre el presidente Trump y el gobierno de Pakistán, país que ha actuado como mediador entre ambas potencias. Según funcionarios de la administración estadounidense, los mediadores pakistaníes comunicaron a EU que se había alcanzado un consenso básico.

Trump describió el documento actual como un "memorando de entendimiento muy sólido", aunque reconoció que todavía no es redactado ni aprobado. Los puntos logrados acerca de la negociación preliminar incluyen:

Quiénes acudirán: El presidente confirmó que no asistirá a la eventual firma del acuerdo. En su lugar, enviará a Europa al vicepresidente JD Vance, al enviado especial para Medio Oriente Steve Witkoff, y a su asesor Jared Kushner.

El presidente confirmó que no asistirá a la eventual firma del acuerdo. En su lugar, enviará a Europa al vicepresidente JD Vance, al enviado especial para Medio Oriente Steve Witkoff, y a su asesor Jared Kushner. Fecha probable de firma: El mandatario estimó que los documentos definitivos se concluirán en los próximos días, abriendo la posibilidad de una firma formal durante el fin de semana.

¿Cómo ha impactado la guerra en la economía mundial?

El desarrollo de los combates de esta semana ha tenido repercusiones directas en la economía y el transporte marítimo internacional. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la India confirmó la muerte de tres marineros de esa nacionalidad tras un ataque estadounidense contra un buque comercial el miércoles, sumado al rescate de otros 20 tripulantes el jueves. Se trata de las primeras muertes civiles registradas en el marco del bloqueo naval aplicado por Estados Unidos para frenar los ingresos petroleros de Irán.

Paralelamente, el Banco Mundial advirtió en su último informe que el conflicto en Medio Oriente y la volatilidad de los precios de la energía están desacelerando el crecimiento económico global a su nivel más bajo desde la pandemia de Covid-19. Como respuesta directa a la inflación derivada de la guerra, el Banco Central Europeo elevó sus tasas de interés este jueves. Sin embargo, inmediatamente después del anuncio de Trump sobre la cancelación de los ataques, el precio internacional del petróleo registró una caída superior al 3%, situándose por debajo de los 90 dólares por barril.