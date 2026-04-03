Terremoto azota Afganistán: ¿Por qué la zona es tan propensa a sismos?

Un terremoto de magnitud 5.8 sacudió este Viernes Santo la región del Hindu Kush, en Afganistán, provocando la muerte de al menos seis personas tras el colapso de una vivienda en el distrito de Bagrami, en la provincia de Kabul.

El sismo, con epicentro cerca de Darawan, también se sintió en Pakistán e India debido a su profundidad, según reportes de organismos geológicos.

De acuerdo con el Ministerio de Información de Afganistán, las seis víctimas fallecieron cuando una casa colapsó en el distrito de Bagrami. Además, una persona permanece desaparecida tras el incidente.

El epicentro del movimiento telúrico se localizó cerca de Darawan, en las coordenadas 36.52 grados de latitud norte y 71.01 grados de longitud este. El sismo fue inicialmente registrado con una magnitud de 5.9, pero posteriormente ajustado a 5.8 por el Centro Alemán de Investigación en Geociencias.

El temblor tuvo una profundidad aproximada de 181 kilómetros (112 millas), lo que explica que sus efectos se percibieran en una amplia región. Testigos en Kabul reportaron haber sentido el movimiento, las vibraciones también se sintieron en la capital de Pakistán, Islamabad, así como en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa y en la región de Gilgit-Baltistan. Asimismo, se reportaron temblores en la región de Cachemira administrada por India.

Por su parte, el Departamento Meteorológico de Pakistán había estimado inicialmente una magnitud mayor, de 6.1.

Este evento se suma a una serie de sismos recientes en el país. En agosto del año pasado, un devastador terremoto en el este de Afganistán dejó más de 2,200 muertos y alrededor de 4,000 heridos. Posteriormente, en noviembre, otro sismo de magnitud 6.3 provocó al menos 20 muertes y cerca de 1,000 personas resultaron lesionadas.

زلزال قبل قليل بقوة 5.8 ريختر وعمق ضحل تضرب #أفغانستان 🇦🇫

شعرت به عدة مدن على نطاق واسع

في أفغانستان طاجيكستان باكستان الهند قيرغيزستان أوزبكستان

3 ابريل 2026#هزة_أرضية #الزلازل pic.twitter.com/He3CC3IL0N — راصد الزلازل والبراكين 2026 (@Hgffkk6) April 3, 2026

Afganistán, un país marcado por los terremotos

Afganistán es una zona altamente sísmica debido a su ubicación sobre múltiples fallas tectónicas activas, particularmente en la región del Hindu Kush, donde los terremotos profundos son frecuentes.

Es uno de los países más vulnerables a los sismos en el mundo. Rodeado por cadenas montañosas y ubicado en una zona de alta actividad tectónica, los terremotos representan el desastre natural más mortífero en el país, con un promedio de 560 personas fallecidas cada año y pérdidas económicas estimadas en 80 millones de dólares anuales.

De acuerdo con estudios geológicos, al menos 355 terremotos de magnitud superior a 5.0 han impactado Afganistán desde 1990, lo que refleja la constante actividad sísmica en la región.

¿Por qué tiembla tanto en Afganistán?

La alta frecuencia de sismos se debe a su ubicación geológica. Afganistán se encuentra en el límite de la placa euroasiática, en una zona donde interactúa con la placa india, que se desplaza hacia el norte y choca constantemente contra Eurasia. A esto se suma la influencia de la placa arábiga al sur, lo que convierte a esta región en una de las más activas tectónicamente en el mundo.

Este choque y fricción entre placas es el principal detonante de los frecuentes terremotos que afectan al país.

Las zonas más vulnerables

Las regiones más propensas a sismos se ubican en el este y noreste del país, especialmente en las zonas fronterizas con Uzbekistán, Tayikistán y Pakistán.

Kabul, la capital, destaca como una de las áreas con mayores pérdidas económicas por terremotos, con daños estimados en alrededor de 17 millones de dólares anuales.

Además, la geografía montañosa agrava los riesgos: los sismos suelen provocar deslizamientos de tierra, aumentando significativamente el número de víctimas y la destrucción de viviendas.

Los terremotos más devastadores en su historia

Desde 1900, Afganistán ha registrado alrededor de 100 terremotos considerados “dañinos”.

Entre los más graves en años recientes destaca el sismo de magnitud 6.0 en 2022, que dejó cerca de 1,000 muertos. En 2023, múltiples terremotos ocurridos en un solo mes provocaron también la muerte de aproximadamente 1,000 personas y destruyeron comunidades enteras.

En 2015, un potente terremoto de magnitud 7.5 sacudió la región, dejando 399 víctimas en Afganistán, Pakistán e India.

Sin embargo, uno de los episodios más devastadores ocurrió en 1998, cuando dos terremotos en un periodo de tres meses dejaron un saldo combinado de más de 7,000 muertos, convirtiéndose en uno de los capítulos más trágicos en la historia sísmica del país.

