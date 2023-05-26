Papa Francisco suspende agenda este viernes en el Vaticano por tener fiebre

El papa Francisco, de 86 años, tuvo que anular su agenda prevista para hoy por tener fiebre, confirmó la oficina de prensa del Vaticano.

"Debido a un estado febril, el papa no ha tenido audiencias esta mañana", dijo el portavoz Vaticano, Matteo Bruni sin dar más detalles.

Medios de comunicación no recibieron la tradicional agenda

Esta mañana no se envió a los medios la tradicional agenda del papa y sólo posteriormente se supo que habían sido suspendida.

En la tarde del jueves, el papa Francisco había asistido en buena forma a un acto de la fundación Scholas con alcaldes latinoamericanos y otras personalidades.

El papa Francisco fue hospitalizado en el mes de Marzo

El papa Francisco fue ingresado a finales de marzo en el hospital Gemelli de Roma por "una pulmonía aguda", según explicó él durante el vuelo de regreso de su viaje a Hungría.

"Lo que he tenido es que me sentí mal después de la audiencia, no quise comer y me fui a dormir, pero no perdí el sentido, sólo tenía fiebre alta", explicó el papa al ser preguntado por los motivos de su hospitalización de tres días en el Policlínico Gemelli de Roma.

Y añadió: "Pero el organismo ha reaccionado bien al tratamiento", agregó a los periodistas en el avión Francisco, que salió después de tres días hospitalizado y prosiguió con su apretada agenda.

Papa Francisco salió del hospital en Semana Santa

Luego de ser dado de alta el pontífice participó en la misa de Viernes Santo en celebración de la Pasión del Señor en la Basílica de San Pedro, llegando al oficio en silla de ruedas y permaneciendo sentado durante la mayor parte del acto.

Durante su ingreso en el hospital, el Vaticano explicó que Francisco sufría una bronquitis de base infecciosa, por lo que se le aplicó un tratamiento de antibióticos en infusión, por vía intravenosa y desde el primer día hospitalizado su salud constató una "mejoría".

Segunda vez que Francisco fue ingresado al hospital

Esa fue la segunda vez que Francisco fue ingresado en el Gemelli. La primera tuvo lugar el 4 de julio de 2021, cuando fue operado del colon y quedó hospitalizado durante diez días.

Desde entonces, el papa Francisco también ha padecido un problema en su rodilla derecha que le obliga a andar con bastón o con silla de ruedas y ha asegurado en varias ocasiones que no se quiere operar.

A Francisco, quien se convirtió en Papa hace 10 años, le falta parte de un pulmón. Se lo quitaron cuando era joven en su Argentina natal.

Ninguno de los eventos programados para el papa ha sido cancelado y debe presidir una Misa de Pentecostés el domingo en la Plaza de San Pedro.

No estaba claro si celebraría audiencias privadas el sábado.