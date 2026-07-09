No se logró el milagro: Encuentran el cuerpecito de Lucas bajo los escombros que dejaron los terremotos en Venezuela

Los equipos de rescate internacionales localizaron el cuerpo sin vida de Lucas Gámez, un niño de nueve años que se encontraba desaparecido tras el colapso de las residencias Miramar en La Guaira, al norte de Venezuela. El menor quedó atrapado en la edificación junto a sus abuelos al momento de registrarse el doble terremoto que afectó al país el pasado 24 de junio.

La operación de recuperación estuvo liderada por el teniente Barjos, de la delegación de Brasil, en un trabajo conjunto con los bomberos del estado Mérida y rescatistas de El Salvador. De acuerdo con las autoridades médicas y de protección civil, la emergencia nacional registra de manera preliminar un saldo de 3,685 personas fallecidas, más de 16,000 heridos y un total de 6,462 personas rescatadas con vida en las distintas zonas de desastre.

🚨 Confirmado: En Residencia Miramar (Caraballeda), el cuerpo de Lucas Gámez fue hallado sin vida por los rescatistas brasileños. Estaba con sus tíos y otros familiares.

Mientras tanto, la ayuda oficial sigue llegando tarde o nunca. Gracias a los hermanos brasileños por hacer el… pic.twitter.com/0FEPbEHYft — freddyzur (@freddyzur) July 8, 2026

Su búsqueda se hizo viral en redes sociales

El caso de Lucas Gámez generó una amplia campaña de solidaridad y cadenas de oración en plataformas digitales, debido a que el menor cumplió los nueve años de edad mientras se encontraba atrapado bajo las estructuras de concreto. Familiares y voluntarios mantuvieron la expectativa de hallarlo con vida en el perímetro del edificio costero, donde el menor se encontraba pasando un día de playa al momento del sismo.

Tras confirmarse el hallazgo de los cuerpos, los equipos especializados trabajaron durante dos horas consecutivas para remover las losas de concreto y extraer los restos de manera digna. Las brigadas de rescate informaron que continuarán rompiendo las estructuras del edificio Miramar para descartar la presencia de más personas atrapadas en los pisos inferiores.

"No pierdan la esperanza los que siguen buscando a sus familiares": eso dijo el papá de Lucas

Marcos, padre del menor, agradeció el apoyo de los ciudadanos, de la Fuerza Armada y de los rescatistas extranjeros que trabajaron manualmente en la remoción de escombros. El cuerpo del niño será trasladado a la ciudad de Caracas para los servicios funerarios, luego de que las autoridades correspondientes completen los protocolos legales en la morgue provisional instalada en La Guaira.

El padre del menor pidió a las familias que aún tienen parientes desaparecidos que no pierdan la esperanza y exhortó a las autoridades a mantener las labores de búsqueda en las zonas afectadas. Las labores de reconstrucción y asistencia a los damnificados continúan activas en la región costera y en los puntos críticos determinados por los cuerpos de seguridad.