Suman casi 3 mil muertos en Venezuela y 190 edificios colapsados tras sismo en Venezuela; estas son las cifras oficiales

El pasado 29 de junio del 2026, un devastador sismo y sus 942 réplicas colapsaron la infraestructura en Venezuela, generando una emergencia humanitaria en el país, que de acuerdo con el balance del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación, se registraron múltiples víctimas y atención, que al corte de hoy —04 de julio del 2026— van 2 mil 954 personas fallecidas, 16 mil 592 heridos, 190 edificios colapsados en su totalidad, 856 afectados y 16 mil 309 personas sin hogar, que actualmente fueron reubicadas en 80 campamentos.

El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información de Venezuela compartió una imagen con las cifras oficiales en el país al corte del 04 de julio.|Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información de Venezuela

Sin embargo, no todo son malas noticias, pues gracias a los rescatistas de todas partes del mundo, van 6 mil 462 personas sacadas de los escombros con vida y 22 mil 445 pacientes atendidos médicamente. Asimismo, la ayuda humanitaria se ha distribuído de la siguiente manera:



472 mil 914 litros de agua

9 mil 486 toneladas de alimentos

78 mil 478 bolsas de comida

Lo que funcionó para atender a un total de 83 mil 793 familias.

¿Quienes participan en los rescates en Venezuela?

El despliegue operativo generó que se pudiesen realizar labores de auxilio en la zona cero, los cuales se mantienen con 29 mil 567 efectivos nacionales, 26 mil 984 voluntarios registrados y 3 mil 281 rescatistas internacionales, los cuales apoyan a la población residente en las zonas de desastre, así como a turistas y extranjeros —incluyendo a la comunidad mexicana— que se encuentra en territorio venezolano.

¿Cuáles son las recomendaciones preventivas en Venezuela?

Las autoridades locales exhortaron a la población a mantenerse en los campamentos transitorios, seguir al pie de la letra las indicaciones de los efectivos desplegados y, sobre todo, evitar el ingreso a los edificios afectados ante la alta actividad sísmica, que fueron casi mil réplicas. Cabe destacar que, en México, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) activó los protocolos de protección consular de emergencia para localizar a connacionales en las zonas afectadas, además de habilitar líneas de contacto directo las 24 horas para quien lo necesite.

