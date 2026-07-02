Rescatistas, binomios caninos y ayuda humanitaria viajan a Caracas, Venezuela, tras terremotos

Un esfuerzo conjunto entre el sector privado y diversas organizaciones civiles de México se ha puesto en marcha para brindar apoyo inmediato ante la emergencia Venezuela. Durante la noche, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) fue el punto de partida de una misión crítica de asistencia internacional orientada a salvar vidas tras los devastadores sismos reportados en territorio venezolano.

El avión despegó formalmente a las 22:15 horas con destino directo al Aeropuerto Internacional de Maiquetía en Caracas, Venezuela. Este vuelo humanitario fue posible gracias a la alianza estratégica entre Cemex y Viva, empresas que no solo gestionaron la logística, sino que también cofinanciaron en su totalidad los gastos operativos del traslado de personal técnico y suministros médicos.

Rescatistas y binomios caninos K9 que viajan a Caracas

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades aeroportuarias y los coordinadores de la misión, el contingente mexicano está integrado por 140 rescatistas profesionales pertenecientes a 16 organizaciones especializadas en estructuras colapsadas y salvamento urbano. Entre los cuerpos civiles que destacan en esta brigada se encuentran la Brigada Rotaria y el reconocido grupo USAR (Urban Search and Rescue).

A una semana del terremoto en Venezuela, la emergencia continúa.



Médicos, enfermeras, paramédicos y elementos del Ejército Mexicano siguen atendiendo a damnificados junto con personal de otros países.



Entre pérdidas y dolor, historias como la de Carolina recuerdan que la… pic.twitter.com/p36kCy5Y57 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 1, 2026

Junto a los especialistas, viajaron nueve binomios caninos K9, entrenados específicamente para la localización de personas atrapadas bajo los escombros en escenarios de desastres naturales. El cargamento principal de la aeronave incluye toneladas de medicamento de primera necesidad, insumos de atención médica prehospitalaria y un robusto inventario de equipamiento técnico especializado para operaciones de búsqueda y rescate urbano.

Equipo tecnológico enviado para la búsqueda de sobrevivientes

Para garantizar la eficiencia de las brigadas en las zonas de desastre, el soporte logístico enviado desde el AIFA contempla herramientas de última generación y equipo pesado:



Tecnología de localización: Cámaras térmicas de alta resolución, drones de reconocimiento aéreo y sensores especializados.

Cámaras térmicas de alta resolución, drones de reconocimiento aéreo y sensores especializados. Seguridad perimetral: Explosímetros y detectores de gases para asegurar las áreas de colapso antes del ingreso de los rescatistas.

Explosímetros y detectores de gases para asegurar las áreas de colapso antes del ingreso de los rescatistas. Infraestructura técnica: Generadores, plantas de energía eléctrica portátiles, extensiones de uso rudo y reflectores de alta potencia para trabajos nocturnos.

Generadores, plantas de energía eléctrica portátiles, extensiones de uso rudo y reflectores de alta potencia para trabajos nocturnos. Herramientas de extracción: Equipo hidráulico de rescate (quijadas de la vida), carpas de campaña, palas y picos.

"Hoy lo más importante es ayudar, y seguirá siéndolo en los días y semanas que vienen. CEMEX está aquí para reiterar su solidaridad con Venezuela y apoyar con una respuesta rápida que atienda las necesidades más críticas para salvar vidas. Al pueblo de Venezuela: no están solos", informaron los portavoces de la compañía mexicana durante el protocolo de abordaje.

Se prevé que el puente humanitario establecido desde México mantenga canales abiertos para el envío de suministros adicionales conforme las autoridades venezolanas actualicen el censo de daños y necesidades en las regiones más afectadas.