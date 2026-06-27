No sobrevivió al accidente: piloto que se estrelló contra rascacielos de Beijing pierde la vida y más de una decena de heridos

Este viernes una avioneta deportiva ligera chocó directamente contra la torre CITIC (también conocida como China Zun), el edificio más alto de la ciudad de Beijing con 528 metros de altura. El impacto provocó la muerte instantánea del piloto, quien viajaba solo, y dejó a 13 personas heridas en tierra debido a la caída de escombros.

Esto ocurrió en una zona con restricciones extremas de vuelo, a solo seis kilómetros de la Ciudad Prohibida y muy cerca de Zhongnanhai, el complejo donde residen los principales líderes políticos del Gobierno chino.

Cayeron partes de las ventanas y la avioneta

El siniestro se registró el viernes a las 5:55 p. m. hora local, en plena hora punta laboral del distrito de Chaoyang. Testigos en la zona relataron haber escuchado un estruendo enorme y escenas de pánico mientras la gente corría para protegerse de los fragmentos de vidrio y piezas de la aeronave que caían desde las alturas.

Los videos e imágenes filtrados en redes sociales mostraron partes que parecían corresponder a la cola del avión estrellándose contra el suelo. Los 13 heridos, todos transeúntes o personas que se encontraban en las inmediaciones del rascacielos, fueron trasladados a centros médicos y reciben atención especializada. Por su parte, los daños estructurales de la torre parecen limitarse a la pérdida de dos grandes paneles de vidrio, los cuales ya fueron tapiados provisionalmente.

#BREAKING



A light aircraft has crashed into China’s tallest building



The small aircraft crashed into China's Zun CITIC Tower in Beijing, the city's tallest skyscraper at 109 stories and 528 metres



The aircraft, a Sunward SA 60L Aurora (registration B-12PP) is a two-seat… pic.twitter.com/vI6kZ3NUdU — Nabila Jamal (@nabilajamal_) June 26, 2026

Detalles del accidente

Según datos de la plataforma de rastreo Flightradar24, el aparato era un Aurora SA60L, un modelo deportivo ligero monomotor de dos plazas fabricado en China. Los registros de vuelo muestran que la aeronave despegó de los suburbios del noreste de Beijing, giró en círculo y avanzó unos 50 kilómetros en línea recta hacia el centro de la ciudad antes de que la señal se perdiera por completo sobre el distrito financiero.

La matrícula del avión (B-12PP) coincide con los registros de una empresa local llamada Dongshi Shuangyue General Aviation, dedicada a ofrecer vuelos turísticos de corta duración, experiencias de pilotaje y entrenamiento en el distrito suburbano de Pinggu. Tras el siniestro, la compañía eliminó de sus redes sociales los videos promocionales de estos servicios y un empleado declaró no tener certeza sobre si el aparato seguía perteneciendo a su flota al momento del impacto.

Hay hermetismo sobre el accidente

Debido a la enorme sensibilidad política de la ubicación, las fuerzas de seguridad chinas desplegaron de inmediato un fuerte operativo con policías y bomberos alrededor de la torre CITIC. Varios testigos y periodistas reportaron que los oficiales instaron a la multitud a retirarse de la zona y exigieron a los presentes borrar las fotos o videos que hubieran tomado del incidente.

El Gobierno del distrito de Chaoyang no ofreció detalles sobre los motivos del choque, manteniendo abierta la investigación para determinar si se trató de una falla mecánica, un error humano o un acto deliberado. Los accidentes aéreos en Beijing son sumamente raras; el último antecedente databa de 2022, cuando un helicóptero turístico se accidentó en una zona periférica de la ciudad.