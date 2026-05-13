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¡Donald Trump ya está en China! Sigue sus declaraciones EN VIVO y todos los detalles de su reunión de HOY con Xi Jinping

Sigue aquí el minuto a minuto EN VIVO con las declaraciones de Donald Trump, sus reuniones clave en China y los temas que dominan la agenda global.

EN VIVO: ¿Qué dijo Donald Trump hoy 13 de mayo de 2026? Sigue sus declaraciones minuto a minuto desde China
EN VIVO | Donald Trump ya está en China: sigue sus declaraciones, reunión con Xi Jinping y todos los detalles de su gira|Reuters

Escrito por: Arturo Engels

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó este miércoles en la capital de China para una visita oficial de alto impacto político y económico. La gira, considerada una de las más importantes de su segundo mandato, ocurre en medio de tensiones globales por la guerra en Irán, disputas comerciales, inteligencia artificial y el futuro de la relación entre Washington y Beijing.

¡Donald Trump ya está en China! Sigue sus declaraciones EN VIVO y todos los detalles de su reunión de HOY con Xi Jinping

Donald Trump en China: ¿Qué temas discutirá con Xi Jinping?

De acuerdo con reportes internacionales, la agenda entre Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping incluye:

Guerra entre Irán y Estados Unidos
Aranceles y comercio bilateral
Inteligencia artificial y semiconductores
Venta de armas a Taiwán
Exportaciones tecnológicas
Acuerdos económicos y energéticos.

Conforme a fuentes cercanas a la Casa Blanca, Trump busca fortalecer acuerdos comerciales y presionar para que China incremente la compra de productos estadounidenses.

Donald Trump aterriza en Beijing entre máxima expectativa internacional

Donald Trump llegó al Aeropuerto Internacional de Beijing acompañado por empresarios y funcionarios de alto nivel de Estados Unidos. Fue recibido por el vicepresidente chino Han Zheng en una ceremonia oficial con alfombra roja y guardia militar. La visita marca el regreso de un presidente estadounidense a China después de casi nueve años.

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