¡Donald Trump ya está en China! Sigue sus declaraciones EN VIVO y todos los detalles de su reunión de HOY con Xi Jinping
Sigue aquí el minuto a minuto EN VIVO con las declaraciones de Donald Trump, sus reuniones clave en China y los temas que dominan la agenda global.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó este miércoles en la capital de China para una visita oficial de alto impacto político y económico. La gira, considerada una de las más importantes de su segundo mandato, ocurre en medio de tensiones globales por la guerra en Irán, disputas comerciales, inteligencia artificial y el futuro de la relación entre Washington y Beijing.
¡Donald Trump ya está en China! Sigue sus declaraciones EN VIVO y todos los detalles de su reunión de HOY con Xi Jinping
Donald Trump en China: ¿Qué temas discutirá con Xi Jinping?
De acuerdo con reportes internacionales, la agenda entre Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping incluye:
Guerra entre Irán y Estados Unidos
Aranceles y comercio bilateral
Inteligencia artificial y semiconductores
Venta de armas a Taiwán
Exportaciones tecnológicas
Acuerdos económicos y energéticos.
Conforme a fuentes cercanas a la Casa Blanca, Trump busca fortalecer acuerdos comerciales y presionar para que China incremente la compra de productos estadounidenses.
Donald Trump aterriza en Beijing entre máxima expectativa internacional
Donald Trump llegó al Aeropuerto Internacional de Beijing acompañado por empresarios y funcionarios de alto nivel de Estados Unidos. Fue recibido por el vicepresidente chino Han Zheng en una ceremonia oficial con alfombra roja y guardia militar. La visita marca el regreso de un presidente estadounidense a China después de casi nueve años.
Wheels down in Beijing!— The White House (@WhiteHouse) May 13, 2026
President Donald J. Trump lands for a landmark summit with China, greeted by Vice President Han Zheng during a welcome ceremony. pic.twitter.com/4q2mATZrn4