¡Donald Trump ya está en China! Sigue sus declaraciones EN VIVO y todos los detalles de su reunión de HOY con Xi Jinping

De acuerdo con reportes internacionales, la agenda entre Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping incluye:

Guerra entre Irán y Estados Unidos

Aranceles y comercio bilateral

Inteligencia artificial y semiconductores

Venta de armas a Taiwán

Exportaciones tecnológicas

Acuerdos económicos y energéticos.

Conforme a fuentes cercanas a la Casa Blanca, Trump busca fortalecer acuerdos comerciales y presionar para que China incremente la compra de productos estadounidenses.