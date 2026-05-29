Líderes de Europa Central y Oriental ven un nuevo impulso en las relaciones entre China y los países del bloque

Más de 600 delegados de China y de los países de Europa Central y Oriental (PECO) se reunieron en Jinan, provincia de Shandong, en el este de China, y un mensaje resonó en todo el recinto: en un mundo marcado por la incertidumbre geopolítica y las dificultades económicas, las alianzas basadas en la apertura y la confianza mutua son cada vez más valiosas.

En la ceremonia de apertura de la 7ª Reunión de Líderes Locales China-CEEC y de la Semana de Intercambio y Cooperación entre Ciudades de la Amistad Internacional de Shandong (SDIFCC) de 2026, los líderes políticos de toda Europa Central y Oriental señalaron las crecientes oportunidades de cooperación con China, al tiempo que subrayaron la importancia del diálogo, la apertura y la colaboración a largo plazo.

Para muchos participantes, los intercambios a nivel local se han convertido en uno de los motores más dinámicos de la cooperación entre China y los países de Europa Central y Oriental, aportando beneficios tangibles a las empresas, las comunidades y la gente común.

La cooperación "no es una opción, sino una necesidad"

El viceprimer ministro y ministro de Relaciones Intercomunitarias de Macedonia del Norte, Ivan Stoilkovic, describió el tema del evento, "Construyendo el futuro juntos", como de gran relevancia en el panorama global actual.

"En el mundo actual, plagado de desafíos económicos y globales, la cooperación ya no es una opción, sino una necesidad", afirmó.

Tras describir a China como un socio económico importante y un país amigo, Stoilkovic afirmó que Macedonia del Norte ve un enorme potencial para una cooperación más profunda en materia de inversión en infraestructuras, tecnología, turismo, educación e intercambios culturales.

Hizo hincapié en que la cooperación local y regional puede servir como motor de un nuevo ciclo de desarrollo, y señaló que los vínculos más fuertes suelen forjarse entre personas, ciudades y comunidades.

Sus declaraciones reflejaban un sentimiento más amplio compartido por muchos funcionarios presentes en el foro: que la cooperación práctica y el respeto mutuo siguen siendo pilares fundamentales para unas relaciones internacionales estables.

Asociaciones basadas en la confianza y el respeto mutuos

La viceprimera ministra y ministra de Economía de Serbia, Adrijana Mesarovic, afirmó que la cooperación entre China y los países de Europa Central y Oriental ha demostrado que las asociaciones duraderas entre China y estos países se basan en la confianza mutua, el respeto y el desarrollo compartido.

Mesarovic señaló los estrechos lazos entre Serbia y China como un claro ejemplo de dicha cooperación, describiendo las relaciones bilaterales como una "amistad inquebrantable" fortalecida a través de la confianza estratégica a largo plazo y la colaboración práctica.

"La amistad entre nuestros dos países no solo se refleja en la cooperación económica, sino también en el respeto mutuo y la confianza que compartimos", afirmó.

Según Mesarovic, en los últimos 12 años la inversión china en Serbia ha superado los 7,200 millones de euros, lo que ha contribuido a la creación de unos 38,000 puestos de trabajo en sectores como la minería, la energía, la fabricación de automóviles, el procesamiento de metales y la electrónica.

También destacó la importancia del acuerdo de libre comercio entre China y Serbia, calificándolo como un gran paso adelante para el desarrollo económico de Serbia y una oportunidad importante para las empresas serbias que buscan un mayor acceso al mercado chino.

De cara al futuro, Mesarovic afirmó que Serbia espera profundizar la cooperación con China en sectores emergentes como la inteligencia artificial (IA), la energía verde, la economía digital y las industrias inteligentes.

Haciéndose eco de un consenso más amplio compartido por los líderes regionales, el vicepresidente del Parlamento de Montenegro, Mirsad Nurkovic, señaló que las relaciones con China se han regido durante mucho tiempo por los principios de respeto mutuo, igualdad, entendimiento mutuo y no injerencia en los asuntos internos, que describió como la base de toda cooperación internacional estable y sincera.

Marinko Cavara, vicepresidente de la Cámara de Representantes de la Asamblea Parlamentaria de Bosnia y Herzegovina, también destacó que la singular fortaleza de la cooperación de Bosnia y Herzegovina con China reside en el respeto mutuo, la comprensión mutua y la igualdad de trato.

Afirmó que dichos principios han permitido que las relaciones bilaterales se mantengan estables y avancen de manera constante a pesar de los cambios en el panorama mundial.

Acercar las alianzas globales a las personas

Para Bosnia y Herzegovina, la cooperación local se ha convertido en un canal clave para traducir los lazos diplomáticos más amplios en resultados de desarrollo concretos.

Cavara destacó proyectos de infraestructura, como el parque eólico de Ivovik y la construcción de autopistas, como ejemplos de cómo la cooperación con China está fortaleciendo la conectividad regional y creando oportunidades a largo plazo en su país.

"Estos proyectos no se limitan a la construcción de carreteras y puentes", afirmó. "Sientan las bases para el desarrollo futuro y la integración del mercado".

También señaló que la ayuda de China durante los desastres naturales y la pandemia de COVID-19 contribuyó a profundizar la confianza mutua, mientras que el acuerdo de exención de visados ​​firmado en 2018 impulsó aún más los intercambios entre personas y los lazos comerciales.

Cavara señaló la relación de ciudades hermanas entre su ciudad natal, Busovaca, y Zhenjiang, en la provincia de Jiangsu, al este de China, como un ejemplo de cómo la cooperación local va más allá de los acuerdos formales.

Según explicó, estas alianzas reflejan un compromiso compartido con la apertura y el desarrollo común mediante una mayor conexión entre instituciones y personas. «La cooperación práctica en áreas como el apoyo a las empresas, el desarrollo turístico y los intercambios juveniles ha contribuido a integrar la cooperación internacional en la vida cotidiana de las personas».

Inyectar estabilidad en un mundo incierto

Como demostraron los debates a lo largo del foro, muchos líderes de Europa Central y Oriental ven la cooperación con China no solo como una oportunidad para el crecimiento económico, sino también como una fuente de estabilidad y certeza en un mundo que cambia rápidamente.

Nurkovic, ministro de Asuntos Exteriores de Montenegro, afirmó que la cooperación entre China y los países de Europa Central y Oriental demuestra que la apertura y el multilateralismo siguen siendo poderosos motores de estabilidad y prosperidad.

A pesar de la distancia geográfica y las diferentes trayectorias de desarrollo, los países comparten un fuerte y genuino deseo de conectividad, diálogo y colaboración, afirmó.

Es importante destacar que Nurkovic subrayó que la asociación de Montenegro con China y su proceso de integración europea "no son contradictorios", argumentando que la cooperación con diferentes socios contribuye al desarrollo compartido y a la estabilidad regional.

El viceprimer ministro de Macedonia del Norte también describió la plataforma de cooperación China-CEEC como un ejemplo claro de cómo el diálogo, el respeto mutuo y las visiones compartidas pueden crear nuevas oportunidades para todas las partes en medio de los crecientes desafíos globales.

