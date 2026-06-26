Una avioneta se estrelló contra el rascacielos más alto de Beijing

Una aeronave ligera de pasajeros se estrelló este viernes por la tarde contra la torre CITIC, el rascacielos más alto de Beijing, la que es una de las ciudades con mayores medidas de seguridad en el mundo, fue sorprendida por este accidente.

El edificio afectado, también conocido como China Zun, cuenta con 109 pisos y una altura de 528 metros. Hasta el momento, las autoridades locales no han confirmado el número de víctimas ni las causas que provocaron el impacto del aparato contra la estructura del inmueble.

¡Imágenes impactantes!

Usuarios de redes sociales compartieron videos donde se alcanza a ver la caída de escombros desde la parte más alta del edificio hasta la calle. En las imágenes en tierra se pudo observar la sección de la cola del avión destrozada sobre el pavimento y el parabrisas roto de un taxi que fue alcanzado por los restos metálicos.

Testigos en el lugar presenciaron la salida masiva de las personas que trabajaban dentro de las oficinas del edificio, quienes se concentraron en las calles aledañas. Al sitio acudieron de inmediato camiones de bomberos, patrullas de la policía y ambulancias para atender la emergencia y asegurar la zona.

#BREAKING



A light aircraft has crashed into China’s tallest building



The small aircraft crashed into China's Zun CITIC Tower in Beijing, the city's tallest skyscraper at 109 stories and 528 metres



The aircraft, a Sunward SA 60L Aurora (registration B-12PP) is a two-seat… pic.twitter.com/vI6kZ3NUdU — Nabila Jamal (@nabilajamal_) June 26, 2026

¡El avión se desvió!

Gracias a las fotografías difundidas en plataformas digitales se logró identificar el código de registro de la aeronave ligera, el cual corresponde a un modelo Sunward SA 60L Aurora. Se trata de un avión deportivo de fabricación china con capacidad para dos personas, y pertenece a una compañía local de aviación.

Cuando se consultaron los registros de la plataforma Flightradar24 compartidos en internet, los operadores notaron que el avión operaba con una ruta de vuelo completamente desviada de su trayectoria original antes de colisionar con la estructura de la torre.

Este accidente toma por sorpresa a la ciudad porque, desde principios de mayo, la capital china implementó restricciones de vuelo sumamente estrictas que prohíben el uso de drones y vehículos aéreos de uso civil sin previa autorización gubernamental. Ni esas restricciones pudieron evitar el incidente.