La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla ante el pronóstico de bajas temperaturas para la madrugada y mañana de este domingo 15 de noviembre de 2026.

De acuerdo con el aviso oficial difundido por la dependencia capitalina, el descenso térmico afectará principalmente a las zonas altas y demarcaciones ubicadas en el sur y poniente de la metrópoli, por lo que se pidió a la población mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas.

Demarcaciones incluidas en el aviso preventivo de Protección Civil

Según el reporte de la SGIRPC, las seis alcaldías que permanecerán bajo vigilancia preventiva por el frío son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

En estas zonas montañosas y boscosas de la capital suele registrarse una caída más marcada del termómetro durante las primeras horas del día, lo que incrementa el riesgo de afectaciones físicas para quienes salen temprano de sus hogares o habitan en viviendas con poca protección térmica.

Medidas clave para prevenir enfermedades respiratorias ante el frío

Ante este escenario climático, autoridades sanitarias y de protección civil recomiendan abrigarse adecuadamente mediante el método de capas, cubriendo nariz y boca al salir a la intemperie para evitar que el aire helado irrite las vías respiratorias y provoque choques térmicos.

Asimismo, resulta fundamental mantener una hidratación constante, consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C para fortalecer el sistema inmunológico, ventilar las habitaciones durante el mediodía y evitar el uso de anafres o braseros en espacios cerrados para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.