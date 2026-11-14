El frente frío 6 llega a México durante este fin de semana y traerá consigo condiciones meteorológicas que podrían complicar el panorama en distintas regiones del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevén lluvias, fuertes rachas de viento y bajas temperaturas, además de condiciones para la posible caída de aguanieve en zonas serranas.

Para este domingo 15 de noviembre, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anticipa lluvias de distintas intensidades, mientras que durante la madrugada del lunes algunas regiones montañosas podrían registrar temperaturas de hasta -5 grados Celsius.

¿Qué provocará el Frente Frío 6 en México?

El ingreso del frente frío número 6 por el noroeste del país forma parte de los sistemas meteorológicos que estarán presentes durante el fin de semana.

Su interacción con otros sistemas atmosféricos favorecerá condiciones de inestabilidad, con precipitaciones y rachas de viento en distintas zonas de México.

Además, las bajas temperaturas continuarán presentes en regiones serranas, donde se esperan condiciones para heladas durante las primeras horas del lunes.

Lista de estados afectados por lluvias este domingo 15 de noviembre

De acuerdo con el pronóstico de Conagua, estos son los estados que tendrán precipitaciones durante el domingo:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes:

Quintana Roo (centro).

Intervalos de chubascos:

Coahuila.

Nuevo León.

Tamaulipas.

Veracruz.

Oaxaca.

Chiapas.

Tabasco.

Campeche.

Yucatán.

Lluvias aisladas:

Baja California.

San Luis Potosí.

Hidalgo.

Puebla.

Guerrero.

¿Dónde hará más frío? Estados con temperaturas de hasta -5 grados

El descenso de temperaturas será otro de los aspectos que marcarán el pronóstico del tiempo.

Conagua advierte que durante la madrugada del lunes 16 de noviembre se esperan temperaturas mínimas de entre -5 y 0 grados Celsius en zonas serranas de los siguientes estados:

Baja California.

Chihuahua.

Durango.

Zacatecas.

Estado de México.

Asimismo, se pronostican temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados Celsius en zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro (sur), Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.