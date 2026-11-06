El tan esperado fin de semana ya está aquí, pero las calles de la capital no dan tregua. Si quieres evitar embotellamientos y estrés al volante, necesitas anticipar tu ruta.
Sigue nuestro minuto a minuto de marchas, bloqueos y caos vial en la CDMX para este viernes 6 de noviembre, descubre las mejores alternativas viales y asegura tu llegada a tiempo.
¡Que no te atrape el caos vial! Ubica las marchas en CDMX y evita cierres este viernes 6 de noviembre
Al momento | Álvaro Obregón: Persiste el cierre en la lateral de Periférico Norte
Al momento | Xochimilco: ¡Vialidad liberada! Se restablece el paso en Prolongación División del Norte y Muyuguarda
¡Excelentes noticias para el sur de la ciudad! Después del severo caos vial y el "cuello de botella" que te reportamos más temprano, las autoridades confirman que los manifestantes finalmente se han retirado y se restablece la circulación en ambos sentidos de Prolongación División del Norte , justo en el estratégico cruce con Avenida Muyuguarda.
Al momento | Xochimilco: Persiste el bloqueo total en Prolongación División del Norte
Si tienes que desplazarte por el sur de la capital, te advertimos que la situación no ha mejorado. Los manifestantes mantienen cerrado el paso en ambos sentidos de Prolongación División del Norte, justo en el estratégico cruce con Avenida Muyuguarda.
El tiempo sigue corriendo y el embotellamiento en este punto ya es crítico, atrapando a decenas de vehículos que intentan conectar con la zona de Coapa o salir hacia el Periférico.
Al momento | Álvaro Obregón: El Poder Judicial ahora "estrangula" la lateral de Periférico Norte
¡El caos se sigue extendiendo por el sur y poniente de la capital! Las protestas de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) suman un nuevo punto crítico. En este momento, los manifestantes bloquean por completo la lateral del Anillo Periférico, a la altura de Rómulo O’Farrill, en dirección al norte de la CDMX.
Al momento | Coyoacán: ¡El nudo no cede! Continúa el bloqueo vecinal en División del Norte
Si pensabas que el tránsito ya había mejorado en Coyoacán, te informamos que el panorama sigue completamente detenido. Los manifestantes mantienen firme el cierre total a la circulación sobre Avenida División del Norte (en dirección al Norte), justo al cruce con la calle Inglaterra, en la colonia Parque San Andrés.
Al momento | Zona Sur (San Ángel): Cierre total en avenida Revolución
El efecto dominó que advertíamos acaba de ocurrir: los manifestantes han cerrado por completo ambos sentidos de la Avenida Revolución, justo en el tramo que va desde Altavista hasta Tlacopac.
Para ir a la segura y no quedar atrapado en este laberinto, te urgimos a alejarte por completo del perímetro utilizando Avenida Universidad, Barranca del Muerto o el Eje 10 Sur si necesitas cruzar la zona.
Al momento | Zona Oriente: ¡Colapso en San Lázaro! Bloqueo total en ambos sentidos de la Calzada Zaragoza
Si vas o vienes del Estado de México por el oriente. Las movilizaciones de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) siguen escalando y ahorcando puntos clave de la capital. En este momento, los manifestantes mantienen un bloqueo total en ambos sentidos de la Calzada Ignacio Zaragoza, justo frente al Palacio de Justicia en la zona de San Lázaro.
Al momento | Zona Sur: Bloqueo en Insurgentes, reflejo del paro nacional del Poder Judicial
El cierre total en ambos sentidos de Avenida Insurgentes Sur, a la altura del Parque La Bombilla, es mucho más que un nudo vial. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) mantienen "ahorcada" esta importante arteria como parte de una protesta que ya escaló a nivel nacional, reportando el cierre de 24 sedes en 18 circuitos de todo el país.
Al momento | Benito Juárez: Marcha en movimiento desquicia vialidades de la Del Valle Sur
El contingente que se dirigía al Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”ya está en pleno desplazamiento, dejando un severo caos vial a su paso por la zona de la colonia Del Valle.
Toma tus precauciones porque el avance de los manifestantes mantiene con cierres intermitentes y tránsito muy pesado vialidades clave como el Eje 7 Sur, Avenida Coyoacán, Eje 8 Sur (Popocatépetl) y Miguel Mancera.
Al momento | Zona Sur (San Ángel): Trabajadores del Poder Judicial bloquean Insurgentes por La Bombilla
¡Freno total para los automovilistas en el sur de la ciudad! Un grupo de trabajadores del Poder Judicial de la Federación acaba de instalar un bloqueo en ambos sentidos de la Avenida Insurgentes Sur, justo a la altura del Parque La Bombilla. El cierre ya está generando un fuerte asentamiento vehicular en esta importante arteria.
Al momento | Zona Sur: ¡Caos en el transporte! Bloqueo en Insurgentes paraliza la Línea 1 del Metrobús
El conflicto en San Ángel ya escaló y ahora golpea directamente a los usuarios del transporte público. Si viajas en la Línea 1 del Metrobús te urgimos a buscar opciones.
El bloqueo total que mantienen manifestantes sobre avenida Insurgentes Sur, a la altura de Cracovia (alcaldía Álvaro Obregón), ha interrumpido el paso de las unidades articuladas.
Al momento | Colonia Doctores: Operativo policial frena el ritmo en Dr. Río de la Loza
Álvaro Obregón: Manifestantes "estrangulan" la lateral de Periférico hacia el Norte
Te advertimos que un grupo de manifestantes acaba de cerrar por completo el paso sobre la lateral del Anillo Periférico, en dirección al Norte, justo a la altura de Las Flores (en la colonia Tlacopac).
Este corte a la circulación ya está provocando un severo cuello de botella para todos los automovilistas que buscan avanzar hacia la zona de San Antonio o Constituyentes.
Zona Norte / Aragón: Bloqueo en la Avenida Carlos Hank González
Al momento | Zona Sur: Se registran manifestantes en avenida Insurgentes a la altura de Cracovia
Al momento | Zona Oriente: Percance vehicular desquicia la lateral de Circuito Interior hacia el sur
Zona Sur: Periférico "a vuelta de rueda" rumbo a Insurgentes
Zona Poniente: Laberinto vial por obras y cierres en las inmediaciones de Tacubaya
Al momento | Zona Centro: Jubilados del IMSS y el IPN se movilizan por pago de pensiones
Diversos contingentes de adultos mayores, conformados por jubilados de instituciones que van desde el IMSS hasta el Instituto Politécnico Nacional (IPN), salen a las calles este viernes para alzar la voz y exigir una solución al pago y revisión de sus pensiones.
Al momento | Gustavo A. Madero: Caos y cierre total rumbo a la Basílica de Guadalupe
En este momento se reporta un cierre sobre la Calzada de Guadalupe, justo a la altura de Euzkaro. La circulación está interrumpida debido a trabajos de descarga de materiales y colocación de vallas metálicas en la zona.
La afectación ya escaló y está provocando un severo congestionamiento que "ahorca" el tránsito sobre el Eje 4 Norte.
¡Que no te multen! Así aplica el Hoy No Circula este viernes
En la alcaldía Venustiano Carranza: Paro del Poder Judicial ahorca la zona de San Lázaro
Trabajadores del Poder Judicial mantienen bloqueada la sede de San Lázaro desde la medianoche de este viernes. Los manifestantes exigen una mesa de diálogo urgente; se encuentran en paro como rechazo a las evaluaciones aplicadas por jueces y magistrados, de quienes cuestionan su experiencia.
Para esquivar el nudo vial, te recomendamos utilizar Fray Servando Teresa de Mier, el Eje 1 Norte o el Eje 3 Oriente (Francisco del Paso y Troncoso).
Se prevé en la alcaldía Benito Juárez una marcha en la Del Valle Sur y Acacias
A las 10:00 de la mañana, un contingente se concentrará a las afueras del Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” ( avenida Félix Cuevas No. 540, colonia del Valle Sur).
Toma en cuenta que los manifestantes realizarán una ruta de ida y vuelta: partirán rumbo al Parque Acacias (Adolfo Prieto y José María Olloqui) y, más tarde, regresarán a su punto de origen en el hospital. Este desplazamiento constante afectará el tránsito local durante varias horas.
Xochimilco y Tlalpan: Tendrán una doble concentración en el sur de la CDMX
A las 10:00 de la mañana se prevé un escenario complicado para la vialidad debido a dos movilizaciones simultáneas que amenazan con ahorcar puntos clave de conexión entre Xochimilco y Tlalpan:
- Punto 1: Prolongación División del Norte y avenida Muyuguarda, en la colonia San Lorenzo la Cebada (Xochimilco).
- Punto 2: La estratégica Glorieta de Vaqueritos (avenida División del Norte y Canal de Miramontes), en la colonia San Bartolo el Chico (Tlalpan).