El tan esperado fin de semana ya está aquí, pero las calles de la capital no dan tregua. Si quieres evitar embotellamientos y estrés al volante, necesitas anticipar tu ruta.

Sigue nuestro minuto a minuto de marchas, bloqueos y caos vial en la CDMX para este viernes 6 de noviembre, descubre las mejores alternativas viales y asegura tu llegada a tiempo.