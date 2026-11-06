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VIDEO: Manifestantes provocan destrozos en la Secretaría de Gobernación

Que los cortes viales no arruinen tu viernes. Revisa nuestro reporte con alternativas, calles cerradas y marchas en CDMX hoy 6 de noviembre.

Escrito por: Jorge IñigoEder Martínez

El tan esperado fin de semana ya está aquí, pero las calles de la capital no dan tregua. Si quieres evitar embotellamientos y estrés al volante, necesitas anticipar tu ruta.

Sigue nuestro minuto a minuto de marchas, bloqueos y caos vial en la CDMX para este viernes 6 de noviembre, descubre las mejores alternativas viales y asegura tu llegada a tiempo.

EN VIVO

¡Que no te atrape el caos vial! Ubica las marchas en CDMX y evita cierres este viernes 6 de noviembre

Hace 11 horas

Al momento | Álvaro Obregón: Persiste el cierre en la lateral de Periférico Norte

¡Ármate de paciencia si te diriges hacia el norte de la ciudad! El bloqueo que mantiene "estrangulado" el poniente capitalino no cede. Los manifestantes continúan cerrando por completo el paso en la lateral del Anillo Periférico, a la altura de la avenida Las Flores (colonia Tlacopac).  

Hace 12 horas

Al momento | Xochimilco: ¡Vialidad liberada! Se restablece el paso en Prolongación División del Norte y Muyuguarda

¡Excelentes noticias para el sur de la ciudad! Después del severo caos vial y el "cuello de botella" que te reportamos más temprano, las autoridades confirman que los manifestantes finalmente se han retirado y se restablece la circulación en ambos sentidos de Prolongación División del Norte , justo en el estratégico cruce con Avenida Muyuguarda.

Hace 12 horas

Al momento | Zona Oriente: Bloqueo el Eje 1 Norte cerca del Aeropuerto

¡Toma precauciones y anticipa tu salida si vas al oriente de la CDMX! Un grupo de manifestantes acaba de cerrar por completo la circulación sobre el Eje 1 Norte, justo a la altura de la calle Alberto Santos Dumont.  

Hace 13 horas

Al momento | Xochimilco: Persiste el bloqueo total en Prolongación División del Norte

Si tienes que desplazarte por el sur de la capital, te advertimos que la situación no ha mejorado. Los manifestantes mantienen cerrado el paso en ambos sentidos de Prolongación División del Norte, justo en el estratégico cruce con Avenida Muyuguarda.

El tiempo sigue corriendo y el embotellamiento en este punto ya es crítico, atrapando a decenas de vehículos que intentan conectar con la zona de Coapa o salir hacia el Periférico.

Hace 13 horas

Al momento | Álvaro Obregón: El Poder Judicial ahora "estrangula" la lateral de Periférico Norte

¡El caos se sigue extendiendo por el sur y poniente de la capital! Las protestas de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) suman un nuevo punto crítico. En este momento, los manifestantes bloquean por completo la lateral del Anillo Periférico, a la altura de Rómulo O’Farrill, en dirección al norte de la CDMX.

Hace 13 horas

Al momento | Coyoacán: ¡El nudo no cede! Continúa el bloqueo vecinal en División del Norte

Si pensabas que el tránsito ya había mejorado en Coyoacán, te informamos que el panorama sigue completamente detenido. Los manifestantes mantienen firme el cierre total a la circulación sobre Avenida División del Norte (en dirección al Norte), justo al cruce con la calle Inglaterra, en la colonia Parque San Andrés.  

Hace 14 horas

Al momento | Zona Sur (San Ángel): Cierre total en avenida Revolución

El efecto dominó que advertíamos acaba de ocurrir: los manifestantes han cerrado por completo ambos sentidos de la Avenida Revolución, justo en el tramo que va desde Altavista hasta Tlacopac

Para ir a la segura y no quedar atrapado en este laberinto, te urgimos a alejarte por completo del perímetro utilizando Avenida Universidad, Barranca del Muerto o el Eje 10 Sur si necesitas cruzar la zona.  


Hace 15 horas

Al momento | Zona Oriente: ¡Colapso en San Lázaro! Bloqueo total en ambos sentidos de la Calzada Zaragoza

Si vas o vienes del Estado de México por el oriente. Las movilizaciones de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) siguen escalando y ahorcando puntos clave de la capital. En este momento, los manifestantes mantienen un bloqueo total en ambos sentidos de la Calzada Ignacio Zaragoza, justo frente al Palacio de Justicia en la zona de San Lázaro.  

Hace 15 horas

Al momento | Zona Sur: Bloqueo en Insurgentes, reflejo del paro nacional del Poder Judicial

El cierre total en ambos sentidos de Avenida Insurgentes Sur, a la altura del Parque La Bombilla, es mucho más que un nudo vial. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) mantienen "ahorcada" esta importante arteria como parte de una protesta que ya escaló a nivel nacional, reportando el cierre de 24 sedes en 18 circuitos de todo el país.

Hace 15 horas

Al momento | Benito Juárez: Marcha en movimiento desquicia vialidades de la Del Valle Sur

El contingente que se dirigía al Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”ya está en pleno desplazamiento, dejando un severo caos vial a su paso por la zona de la colonia Del Valle.  

Toma tus precauciones porque el avance de los manifestantes mantiene con cierres intermitentes y tránsito muy pesado vialidades clave como el Eje 7 Sur, Avenida Coyoacán, Eje 8 Sur (Popocatépetl) y Miguel Mancera.

Hace 16 horas

Al momento | Zona Sur (San Ángel): Trabajadores del Poder Judicial bloquean Insurgentes por La Bombilla

¡Freno total para los automovilistas en el sur de la ciudad! Un grupo de trabajadores del Poder Judicial de la Federación acaba de instalar un bloqueo en ambos sentidos de la Avenida Insurgentes Sur, justo a la altura del Parque La Bombilla. El cierre ya está generando un fuerte asentamiento vehicular en esta importante arteria.  

Hace 16 horas

Al momento | Zona Sur: ¡Caos en el transporte! Bloqueo en Insurgentes paraliza la Línea 1 del Metrobús

El conflicto en San Ángel ya escaló y ahora golpea directamente a los usuarios del transporte público. Si viajas en la Línea 1 del Metrobús te urgimos a buscar opciones. 

El bloqueo total que mantienen manifestantes sobre avenida Insurgentes Sur, a la altura de Cracovia (alcaldía Álvaro Obregón), ha interrumpido el paso de las unidades articuladas.  

Hace 16 horas

Al momento | Colonia Doctores: Operativo policial frena el ritmo en Dr. Río de la Loza

¡Atención si circulas por la zona de los tribunales en el centro de la CDMX! Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mantienen activo un fuerte operativo de vigilancia y control vial en el cruce de Dr. Río de la Loza y la calle General Gabriel Hernández, en la colonia Doctores.  

Hace 17 horas

Al momento | Zona Sur: Cierre total en ambos sentidos de Avenida Insurgentes

Lo que comenzó como una afectación parcial, ya escaló a un bloqueo total: los manifestantes han cerrado por completo la circulación en ambos sentidos de la Avenida de los Insurgentes, justo a la altura de la calle Cracovia.  

Hace 17 horas

Álvaro Obregón: Manifestantes "estrangulan" la lateral de Periférico hacia el Norte

Te advertimos que un grupo de manifestantes acaba de cerrar por completo el paso sobre la lateral del Anillo Periférico, en dirección al Norte, justo a la altura de Las Flores (en la colonia Tlacopac).

Este corte a la circulación ya está provocando un severo cuello de botella para todos los automovilistas que buscan avanzar hacia la zona de San Antonio o Constituyentes.

Hace 17 horas

Zona Norte / Aragón: Bloqueo en la Avenida Carlos Hank González

Si circulas por la zona de Aragón, toma precauciones inmediatas. Un grupo de manifestantes mantiene un bloqueo que ya ahorca la circulación sobre la avenida Carlos Hank González, a la altura de la calle Motolinia, en la colonia Villa de Aragón.  

Hace 17 horas

Al momento | Coyoacán: Bloqueo indefinido de vecinos colapsa División del Norte

El tránsito en la alcaldía Coyoacán se ha convertido en un auténtico estacionamiento. Un grupo de vecinos mantiene un bloqueo total sobre la Avenida División del Norte como protesta en contra de una obra local.  

Hace 18 horas

Al momento | Zona Sur: Se registran manifestantes en avenida Insurgentes a la altura de Cracovia

Si te diriges hacia el sur de la ciudad, te advertimos que un grupo de manifestantes ya afecta severamente la circulación sobre Avenida de los Insurgentes Sur, justo a la altura de la calle Cracovia (en las inmediaciones de la zona de San Ángel).  

Hace 18 horas

Al momento | Zona Oriente: Percance vehicular desquicia la lateral de Circuito Interior hacia el sur

 Si manejas por la zona oriente, te advertimos que un choque está complicando severamente el avance sobre la lateral del Circuito Interior, en dirección al sur, justo a la altura del cruce con la Calzada Ignacio Zaragoza.

Hace 18 horas

Zona Sur: Periférico "a vuelta de rueda" rumbo a Insurgentes

Si tu ruta de esta mañana incluye el sur de la capital, te advertimos que el avance es sumamente lento sobre el Anillo Periférico. El asentamiento vial más pesado se registra en el tramo que va desde la zona de Cafetales hasta el cruce con avenida de los Insurgentes.  

Hace 18 horas

Zona Poniente: Laberinto vial por obras y cierres en las inmediaciones de Tacubaya

¡Paciencia y mucha precaución si manejas por el poniente de la capital! Una serie de obras está provocando un verdadero "laberinto" de cortes y modificaciones a la circulación en la zona entre Tacubaya y Observatorio. Toma nota para que no te enredes:  

Hace 18 horas

Al momento | Zona Centro: Jubilados del IMSS y el IPN se movilizan por pago de pensiones

Diversos contingentes de adultos mayores, conformados por jubilados de instituciones que van desde el IMSS hasta el Instituto Politécnico Nacional (IPN), salen a las calles este viernes para alzar la voz y exigir una solución al pago y revisión de sus pensiones.  

Hace 18 horas

Al momento | Gustavo A. Madero: Caos y cierre total rumbo a la Basílica de Guadalupe

En este momento se reporta un cierre sobre la Calzada de Guadalupe, justo a la altura de Euzkaro. La circulación está interrumpida debido a trabajos de descarga de materiales y colocación de vallas metálicas en la zona.

La afectación ya escaló y está provocando un severo congestionamiento que "ahorca" el tránsito sobre el Eje 4 Norte.

Hace 19 horas

¡Que no te multen! Así aplica el Hoy No Circula este viernes

Antes de salir de casa y enfrentarte a los bloqueos de hoy, asegúrate de que tu auto pueda transitar. Este viernes 6 de noviembre, el programa Hoy No Circula manda a descansar a los vehículos con las siguientes características:

  • Engomado: Azul
  • Terminación de placas: 9 y 0
  • Hologramas: 1 y 2
Hace 19 horas

En la alcaldía Venustiano Carranza: Paro del Poder Judicial ahorca la zona de San Lázaro

Trabajadores del Poder Judicial mantienen bloqueada la sede de San Lázaro desde la medianoche de este viernes. Los manifestantes exigen una mesa de diálogo urgente; se encuentran en paro como rechazo a las evaluaciones aplicadas por jueces y magistrados, de quienes cuestionan su experiencia.  

Para esquivar el nudo vial, te recomendamos utilizar Fray Servando Teresa de Mier, el Eje 1 Norte o el Eje 3 Oriente (Francisco del Paso y Troncoso).  

Hace 19 horas

Se prevé en la alcaldía Benito Juárez una marcha en la Del Valle Sur y Acacias

A las 10:00 de la mañana, un contingente se concentrará a las afueras del Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” ( avenida Félix Cuevas No. 540, colonia del Valle Sur).

Toma en cuenta que los manifestantes realizarán una ruta de ida y vuelta: partirán rumbo al Parque Acacias (Adolfo Prieto y José María Olloqui) y, más tarde, regresarán a su punto de origen en el hospital. Este desplazamiento constante afectará el tránsito local durante varias horas.

Hace 19 horas

Xochimilco y Tlalpan: Tendrán una doble concentración en el sur de la CDMX

A las 10:00 de la mañana se prevé un escenario complicado para la vialidad debido a dos movilizaciones simultáneas que amenazan con ahorcar puntos clave de conexión entre Xochimilco y Tlalpan:

  • Punto 1: Prolongación División del Norte y avenida Muyuguarda, en la colonia San Lorenzo la Cebada (Xochimilco).
  • Punto 2: La estratégica Glorieta de Vaqueritos (avenida División del Norte y Canal de Miramontes), en la colonia San Bartolo el Chico (Tlalpan).
Hace 19 horas

Se prevé un bloqueo en la alcaldía Cuauhtémoc

A partir de las 10:00 de la mañana se espera una concentración a las afueras del Edificio Histórico del Periódico Excélsior, ubicado en Av. Bucareli No. 17, colonia Juárez.  

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