¡A preparar la cartera! El precio del Gas LP en México registró cambios importantes para la segunda semana del sexto mes del año, por ello, la Comisión Nacional de Energía (CNE) reveló los costos del 22 al 28 de noviembre 2026.

Precio del Gas LP en México del 22 al 28 de noviembres 2026

Los precios del Gas LP en México para esta semana se ubica entre los 19 a los 25 pesos por kilogramo en gran parte del país, mientras que por litro se ubica entre los 9 a los 11 pesos, registrando un leve aumento para los últimos días de noviembre.

¿En dónde es más barato el Gas LP en México 2026?

Para la semana del 22 al 28 denoviembre, el precio del Gas LP más barato está en Frontera Comalapa, Chiapas ubicándose en $19.97 el kilogramo y $10.78 pesos el litro , seguido de Colima en $20.74 pesos el kilogramo y $11.20 el litro.

Otras de las zonas con el precio más bajo del Gas LP es el municipio de Acatlán, Hidalgo en $20.33 pesos el kilogramo y en 10.98 pesos el litro.

Además de Coahuila de Zaragoza en 21.18 kilogramos, $11.61 litros.

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¿En dónde sale más caro el Gas LP en México?

En Los Cabos, Baja California Sur,el Gas LP se ubica en 25.54 pesos el kilogramo y en $13.79 el litro, convirtiéndose en la zona más cara, seguido de Nayarit a $21.88 kilogramos y a 11.82 pesos el litro.

A este le sigue Zacatecas, ubicándose en 21.82 pesos el kilogramo y el 11.44 pesos el litro, además de Aguascalientes a $21.65 pesos el kilogramo, $11.69 pesos el litro.

Por último, está Chihuahua, Chihuahua en $21.18 pesos el kilogramo y en 11.44 pesos el litro.

Precio del Gas LP en CDMX y Edomex del 11 al 17 de octubre 2026

¡Atención, ciudadanos! La Comisión Nacional de Energía (CNE) reveló que el precio del Gas LP en Ciudad de México (CDMX) se ubica en $20.91 pesos el kilogramo y $11.29 el litro, esto para la semana del 22 al 28 de noviembre.

El costo de este producto no registró cambios respecto a la semana anterior.

Mientras que el precio del Gas LP en el Estado de México (Edomex) se sube a los $20.91 pesos el kilogramo y a $11.29 el litro.

¿Cuánto cuesta el Gas LP en Guadalajara y Monterrey? Precio del 11 al 17 de octubre

Para la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) en Jalisco, el precio del Gas LP está en $21.08 pesos por kilo y 11.38 pesos por litro, mientras que en Monterrey, Nuevo León, el precio del gas alcanza los $20.94 pesos por kilo y $11.31 pesos por litro.