Las unidades móviles para tramitar la licencia de conducir en el Estado de México llegarán a distintos municipios del 17 al 21 de noviembre de 2026. Durante esta semana, los automovilistas podrán acudir a módulos instalados en puntos como Toluca, Jiquipilco, Valle de Bravo, Teoloyucan y El Oro, entre otras localidades, para realizar sus gestiones sin tener que trasladarse a una oficina fija.
La jornada contempla servicios para obtener la licencia de conducir de servicio público y particular, con ubicaciones que cambiarán según el municipio y el día.
Por ello, antes de salir de casa conviene revisar el calendario de las unidades móviles en Edomex, identificar el punto de atención más cercano y confirmar si el módulo estará disponible para el tipo de trámite que necesitas.
Unidades móviles para licencias Edomex: ubicaciones del 17 al 21 de noviembre
Servicio público
17 de noviembre
- Jiquipilco: Plaza Cívica de la Reforma, frente al Palacio Municipal.
- Hueypoxtla: frente al Palacio Municipal.
- Valle de Bravo: frente al Palacio Municipal.
- Teoloyucan: frente al Palacio Municipal.
- El Oro: a un costado del Palacio Municipal.
18 de noviembre
- El Oro: a un costado del Palacio Municipal.
- Valle de Bravo: frente al Palacio Municipal.
- Teoloyucan: frente al Palacio Municipal.
- Jiquipilco: Plaza Cívica de la Reforma, frente al Palacio Municipal.
- Hueypoxtla: frente al Palacio Municipal.
19 de noviembre
- El Oro: a un costado del Palacio Municipal.
- Valle de Bravo: frente al Palacio Municipal.
- Teoloyucan: frente al Palacio Municipal.
- Hueypoxtla: frente al Palacio Municipal.
Servicio particular
18 de noviembre
- Chimalhuacán: dirección pendiente.
- Cocotitlán: frente al Palacio Municipal.
- Tecámac: dirección pendiente.
- El Oro: a un costado del Palacio Municipal.
- Valle de Bravo: frente al Palacio Municipal.
- Teoloyucan: frente al Palacio Municipal.
- Valle de Chalco: calle Norte 6, esquina con avenida Benito Juárez, colonia Providencia.
19 de noviembre
- Tecámac: dirección pendiente.
- Chimalhuacán: dirección pendiente.
- Valle de Chalco: calle Norte 6, esquina con avenida Benito Juárez, colonia Providencia.
- Cocotitlán: frente al Palacio Municipal.
- El Oro: a un costado del Palacio Municipal.
- Valle de Bravo: frente al Palacio Municipal.
- Teoloyucan: frente al Palacio Municipal.
20 de noviembre
- El Oro: a un costado del Palacio Municipal.
- Valle de Bravo: frente al Palacio Municipal.
- Teoloyucan: frente al Palacio Municipal.
- Tecámac: dirección pendiente.
- Valle de Chalco: cal
- le Norte 6, esquina con avenida Benito Juárez, colonia Providencia.
- Chimalhuacán: dirección pendiente.
- Cocotitlán: frente al Palacio Municipal.
21 de noviembre
- Teoloyucan: frente al Palacio Municipal.
- El Oro: a un costado del Palacio Municipal.
- Valle de Bravo: frente al Palacio Municipal.
¿Cuánto cuesta la licencia Edomex 2026 y qué documentos debes llevar?
Para tramitar tu licencia de conducir en el Estado de México, el monto depende del tipo de documento que solicites. La tipo A para automovilistas y la C para motociclistas tienen un costo de 777 pesos; la E, dirigida a choferes particulares, cuesta mil 17 pesos. Los permisos provisionales para menores valen 777 pesos (tipo B) y 3 mil 694 pesos (tipo A), mientras que reponer una licencia extraviada o dañada cuesta 525 pesos.
En cuanto a los requisitos, prepara acta de nacimiento o carta de naturalizaci
ón, CURP certificada, identificación vigente, comprobante de domicilio reciente, constancia de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y recibo de pago.
Si es tu primera licencia, también deberás aprobar el examen del Reglamento de Tránsito; para renovar, presenta la anterior.