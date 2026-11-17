Las unidades móviles para tramitar la licencia de conducir en el Estado de México llegarán a distintos municipios del 17 al 21 de noviembre de 2026. Durante esta semana, los automovilistas podrán acudir a módulos instalados en puntos como Toluca, Jiquipilco, Valle de Bravo, Teoloyucan y El Oro, entre otras localidades, para realizar sus gestiones sin tener que trasladarse a una oficina fija.

La jornada contempla servicios para obtener la licencia de conducir de servicio público y particular, con ubicaciones que cambiarán según el municipio y el día.

Por ello, antes de salir de casa conviene revisar el calendario de las unidades móviles en Edomex, identificar el punto de atención más cercano y confirmar si el módulo estará disponible para el tipo de trámite que necesitas.

Unidades móviles para licencias Edomex: ubicaciones del 17 al 21 de noviembre

Servicio público

17 de noviembre

Jiquipilco: Plaza Cívica de la Reforma, frente al Palacio Municipal.

Hueypoxtla: frente al Palacio Municipal.

Valle de Bravo: frente al Palacio Municipal.

Teoloyucan: frente al Palacio Municipal.

El Oro: a un costado del Palacio Municipal.

18 de noviembre

El Oro: a un costado del Palacio Municipal.

Valle de Bravo: frente al Palacio Municipal.

Teoloyucan: frente al Palacio Municipal.

Jiquipilco: Plaza Cívica de la Reforma, frente al Palacio Municipal.

Hueypoxtla: frente al Palacio Municipal.

19 de noviembre

El Oro: a un costado del Palacio Municipal.

Valle de Bravo: frente al Palacio Municipal.

Teoloyucan: frente al Palacio Municipal.

Hueypoxtla: frente al Palacio Municipal.

Servicio particular

18 de noviembre

Chimalhuacán: dirección pendiente.

Cocotitlán: frente al Palacio Municipal.

Tecámac: dirección pendiente.

El Oro: a un costado del Palacio Municipal.

Valle de Bravo: frente al Palacio Municipal.

Teoloyucan: frente al Palacio Municipal.

Valle de Chalco: calle Norte 6, esquina con avenida Benito Juárez, colonia Providencia.

19 de noviembre

Tecámac: dirección pendiente.

Chimalhuacán: dirección pendiente.

Valle de Chalco: calle Norte 6, esquina con avenida Benito Juárez, colonia Providencia.

Cocotitlán: frente al Palacio Municipal.

El Oro: a un costado del Palacio Municipal.

Valle de Bravo: frente al Palacio Municipal.

Teoloyucan: frente al Palacio Municipal.

20 de noviembre

El Oro: a un costado del Palacio Municipal.

Valle de Bravo: frente al Palacio Municipal.

Teoloyucan: frente al Palacio Municipal.

Tecámac: dirección pendiente.

Valle de Chalco: cal

le Norte 6, esquina con avenida Benito Juárez, colonia Providencia.

Chimalhuacán: dirección pendiente.

Cocotitlán: frente al Palacio Municipal.

21 de noviembre

Teoloyucan: frente al Palacio Municipal.

El Oro: a un costado del Palacio Municipal.

Valle de Bravo: frente al Palacio Municipal.

¿Cuánto cuesta la licencia Edomex 2026 y qué documentos debes llevar?

Para tramitar tu licencia de conducir en el Estado de México, el monto depende del tipo de documento que solicites. La tipo A para automovilistas y la C para motociclistas tienen un costo de 777 pesos; la E, dirigida a choferes particulares, cuesta mil 17 pesos. Los permisos provisionales para menores valen 777 pesos (tipo B) y 3 mil 694 pesos (tipo A), mientras que reponer una licencia extraviada o dañada cuesta 525 pesos.

En cuanto a los requisitos, prepara acta de nacimiento o carta de naturalizaci

ón, CURP certificada, identificación vigente, comprobante de domicilio reciente, constancia de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y recibo de pago.

Si es tu primera licencia, también deberás aprobar el examen del Reglamento de Tránsito; para renovar, presenta la anterior.