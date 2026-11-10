¡Anota la fecha! La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se prepara para la Noche de las Estrellas 2026, un evento totalmente gratis que permitirá a los amantes de la astronomía disfrutar de varias actividades.

Las familias podrán observar el cielo con más de 200 telescopios disponibles, además de disfrutar de música, talleres y conferencias. Pero ¿cuándo se va a realizar y cuál será la sede?

¿Cuándo y a qué hora será la Noche de las Estrellas 2026 en la UNAM?

La Noche de las Estrellas 2026 se realizará este sábado 14 de noviembre, en un horario de 15:00 a 22:00 horas, en las Islas de Ciudad Universitaria (CU).

La entrada será completamente gratuita, por lo que niños, jóvenes y adultos podrán participar en las actividades preparadas.

De acuerdo con la institución, en su edición número 18 contará con 128 sedes, distribuidas de la siguiente manera:

124 sedes en 30 estados de México.

Dos sedes en Colombia.

Una sede en Guatemala.

Una sede en Costa Rica.

#BoletínUNAM La UNAM te invita a disfrutar la #NocheDeLasEstrellas2026 en Las Islas de CU > https://t.co/zYdceIPXVt https://t.co/pKo1lZ7rs6 — UNAM (@UNAM_MX) November 11, 2026

¿Qué actividades habrá en la Noche de las Estrellas 2026?

Además de observar el cielo nocturno, los visitantes encontrarán distintas actividades relacionadas con la ciencia y la astronomía.

El Instituto de Astronomía de la UNAM confirmó que en las Islas de CU se instalarán 68 carpas temáticas y más de 200 telescopios.

Entre las actividades programadas destacan:

Observación con telescopios .

. Conferencias impartidas por especialistas.

Talleres científicos para todas las edades.

Grupos musicales.

Exposiciones y juegos.

También se ofrecerán conferencias magistrales a cargo del astrónomo francés Bruno Monflier y del investigador mexicano Luis Felipe Rodríguez.

Este año, el evento recordará cuatro acontecimientos científicos e históricos, entre ellos los 20 años de la definición de planeta que dejó a Plutón fuera de esa categoría.

¿Habrá pumabús en la Noche de las Estrellas 2026?

Para facilitar el acceso de los visitantes, la UNAM anunció un operativo especial de movilidad y seguridad dentro de Ciudad Universitaria todo el sábado 14 de noviembre.

Se habilitarán 5 mil espacios para automóviles en 21 estacionamientos, además de tres rutas de Pumabús para facilitar los traslados hacia el Metro CDMX y Metrobús.

También habrá 100 baños portátiles, 36 espacios autorizados para la venta de alimentos y dos puntos de atención médica y primeros auxilios.