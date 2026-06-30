¿Ya llegó a México? Esto debes hacer si tu nombre de usuario de WhatsApp ya está ocupado
La nueva función de WhatsApp llegará poco a poco a México, pero mientras descubre cómo reservar el nombre de usuario y qué hacer si el que querías ya te lo ganaron.
Con el fin de proteger la privacidad de los usuarios, Meta anunció cambios importantes en la aplicación de mensajería conocida como Whatsapp, donde en vez de dar tu número de teléfono para que te agreguen, ahora solo bastará con dar el nombre de usuario.
Como parte de esta nueva actualización que se irá implementando gradualmente en México, Whatsapp dio a conocer que los usuarios ya pueden ir reservando el usuario a partir de esta semana, pero ¿qué pasa si alguien más ya te ganó el tuyo?
El truco para reservar y activar el nombre de usuario en WhatsApp
Con esta actualización, la aplicación de mensajería permitirá crear un “nickname” para que ya no sea necesario compartir tu número de teléfono con personas que te contacten por primera vez.
En lugar de buscarte con tu celular, bastará con que encuentren tu usuario dentro de la aplicación, y de esta forma, podrás mantener tu número privado y decidir con quién compartirlo.
Como te explicamos anteriormente el paso a paso para reservar tu nombre de usuario, debes primero descargar la versión más reciente desde Play Store o App Store.
- Abre tu aplicación y ve a la sección de Ajustes
- Selecciona Cuenta >Nombre de usuario
- Elige tu nombre de usuario de 3 a 40 caracteres
your phone number is personal and sometimes you want to connect without handing it over. that's why we're introducing usernames for WhatsApp.— WhatsApp (@WhatsApp) June 29, 2026
starting this week, you can reserve a username to use later this year when we launch the feature. It takes just a few seconds, make sure…
¿Y cómo se activa? Una vez que los cambios se implementen, recibirás una notificación para activarlo. Una vez completado este paso, ya podrás compartirlo en lugar de tu número.
¿Qué hacer si alguien más tiene mi usuario?
Meta explicó que cada cuenta tiene un nombre de usuario único, por lo que si reservas un usuario, este se te guardará de manera definitiva y absolutamente nadie podrá reclamarlo.
Si el que quieres ya está en uso, deberás elegir otro. También ten en cuenta que algunos nicknames están reservados para empresas, gobiernos y figuras públicas, y no pueden ser solicitados por otras personas.
Recuerda que esta función llegará de forma gradual en el país. Si aún no la ves disponible, no te preocupes: se habilitará poco a poco para todos los usuarios.
¿Se puede cambiar o eliminar el nombre de usuario en cualquier momento?
La respuesta fácil es sí. En caso de que ya no te guste ese usuario y decides modificarlo o eliminarlo, podrás hacerlo cuando quieras desde el apartado de configuración.
Sin embargo, debes tomar en cuenta que, al liberarlo, otra persona podría registrarlo antes que tú; si pasa esto, no podrás volver al que tenías antes.
Para facilitar la elección, la plataforma también incorporará un generador de nombres de usuario que dará distintas opciones disponibles, ayudando a encontrar un identificador único sin complicaciones.