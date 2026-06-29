¿Adiós a tu número de teléfono en WhatsApp? Así podrás usar tu ‘nombre de usuario’ en la aplicación; todo lo que debes saber

WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada del mundo anunció los nuevos "nombres de usuario", uno de los cambios más importantes de la plataforma, pero ¿qué pasará con mi número telefónico? Esto es todo lo que se sabe.

¿Qué son los nombres de usuarios en WhatsApp?

El nombre de usuario es un identificador único que puede elegir para tu cuenta de WhatsApp, por lo que otras personas podrán utilizarlo para enviarte mensajes o llamarte por medio de la plataforma.

Además, la nueva función permitirá a los usuarios chatear con desconocidos y unirse a grupos, manteniendo en privado el número de celular de las y los usuarios.

¿El nombre de usuario en WhatsApp remplazará el número telefónico?

La respuesta es NO. A pesar de lo que muchos creen o se dice en redes sociales, el " nombre de usuario " en WhatsApp no es el remplazo de tu número telefónico . La plataforma seguirá pidiendo tu celular para poder crear y verificar tu cuenta.

El nombre de usuario, únicamente funciona como una barrera de seguridad para brindar una mayor seguridad a los datos de las personas que utilizan la aplicación. Es decir, será similar a Telegram.

¿Qué pasa cuando creo mi nombre de usuario en WhatsApp?

Al crear un nombre de usuario, automáticamente se eliminará tu número de teléfono de las conversaciones que tengas con personas que no lo tengan guardado como parte de tu información de contacto; las conversaciones no desaparecerán del chat.

Por otro lado, las personas que tengan agendado tu número, seguirán viendo el nombre de contacto que guardaron para ti y tu número de teléfono.

¿Cómo funciona el nombre de usuario en WhatsApp?|WHATSAPP

¿El "nombre de usuario" en WhatsApp está disponible en México?

Los nombres de usuario en WhatsApp se estarán implementando en los próximos meses, por lo que es posible que aún no estén disponibles en los dispositivos.

A pesar de que aún no están disponibles en ciertas zonas, los usuarios pueden reservar uno ahora para usarlo más adelante. En caso de reservar un nombre de usuario, se te guardará y los demás no podrán reclamarlo.