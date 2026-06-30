Cómo activar tu nombre de usuario en WhatsApp paso a paso para ya no tener que dar tu número

Si eres de los que cuida su privacidad con sus redes de contacto, esta actualización de WhatsApp seguro te va a gustar. Se trata de que ahora te pueden contactar en esta aplicación con solo tener tu nombre de usuario en lugar de mostrar tu número. Aquí te explicamos cómo hacerlo paso a paso y cuáles son los beneficios.

WhatsApp anunció que está implementando gradualmente la reserva al nombre de usuario para tu cuenta. Esto servirá para que otras personas puedan enviarte mensajes o llamarte mientras qué tu número de teléfono queda totalmente privado.

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¿Qué es un nombre de usuario en WhatsApp?

Algo que puedes tomar en cuenta es que tu nombre de usuario será totalmente diferente al de tu nombre visible, es decir, el de tu perfil. Comienza con el símbolo @ (por ejemplo, @Nombre123).

your phone number is personal and sometimes you want to connect without handing it over. that's why we're introducing usernames for WhatsApp.



starting this week, you can reserve a username to use later this year when we launch the feature. It takes just a few seconds, make sure… — WhatsApp (@WhatsApp) June 29, 2026

Ten la tranquilidad de que nadie podrá ver tu nombre de usuario reservado hasta que se active. Una vez que se active tu nombre de usuario, las personas que no tengan tu número guardado verán el nombre de usuario en su lugar.

Paso a paso: Cómo activar tu nombre de usuaio en WhatsApp

¡Asegura tu alias en WhatsApp antes que nadie! Sigue estos pasos rápidos desde la app:

Actualiza: Descarga la versión más reciente desde Play Store o App Store.

Configura: Ve a Ajustes > Cuenta > Nombre de usuario.

Elige tu alias: Escribe un identificador único (3 a 40 caracteres con letras, números, puntos o guiones bajos). Si no está disponible, prueba otra combinación o usa el sugerido.

Confirma: Una vez disponible, tu nombre quedará reservado para el lanzamiento oficial.

¿Puedo cambiar o eliminar el nombre de usuario en WhatsApp que reservé?

Uno de los beneficios de esta actualización es que si reservas un nombre de usuario nadie más podrá reclamarlo también puedes cambiarlo en cualquier momento, sólo tomé en cuenta que al hacerlo es posible que quede disponible para otras personas

También no debes preocuparte por tu seguridad. Tu nombre no aparecerá en ningún tipo dentro de la App. Cualquier usuario que quiera agregarte deberá conocer tu nombre de usuario exacto para poder hacerlo.