¿Tu teléfono está en la lista? Celulares que se quedarán sin WhatsApp a partir de julio; cómo no perder la app

¡Atención, usuarios! A partir del 1 de julio 2026, algunos celulares podrían quedarse sin WhatsApp debido a cambios importantes en la plataforma de mensajería; te compartimos los teléfonos afectados y la razón por la que la aplicación dejaría de funcionar en los dispositivos.

La razón por la que los teléfonos perderían la aplicación, se debe a las nuevas actualizaciones de WhatsApp, las cuales dejan de ser compatible con algunos dispositivos móviles.

Lista de celulares que podrían quedarse sin WhatsApp en julio 2026

A inicios del mes de julio 2026, algunos celulares en México podrían quedarse sin WhatsApp, una de las redes sociales más utilizadas por las y los usuarios en su día a día, pero ¿qué dispositivos están en la lista negra?

ANDROID:



Samsung Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3 y Galaxy S4 Mini.

LG Optimus G, Nexus 4, G2 Mini y L90.

Sony Xperia Z, Xperia SP, Xperia T y Xperia V.

Motorola Moto G 1ra. Generación.

Razr HD y Moto E (2014).

HTC One X, One X+, Desire 500 y Desire 602.

IPHONE:



iPhone 6, iPhone 6 Plus.

iPhone 5c, iPhone 5c, iPhone 5.

iPhone 4s y anteriores.

¿Cómo evitar que mi celular se quede sin WhatsApp?

¡No todo está perdido! Si no quieres que tu celular se quede sin WhatsApp, es importante que los teléfonos Android cuenten con la actualización “Android 5.o” o versiones posteriores.

Mientras que para no perder la aplicación en los celulares iOS, es importante que los dispositivos cuenten con “iOS 15.1” o versiones posteriores.

¿Qué hacer si mi celular se queda sin WhatsApp?

Si tu Android o iPhone, está en la lista de los celulares que se quedarán sin WhatsApp a partir del 1 de julio 2026, lo primero que debes hacer es actualizar la aplicación de Meta; sin embargo, si tu celular deja de ser compatible con estas versiones, lo único que queda es quedarse sin las actualizaciones de la plataforma de mensajería.

El estar en la lista negra, no significa que te perderás WhatsApp para siempre o que la aplicación se eliminará de tus dispositivos, sino que tu dispositivo ya NO recibirá las actualizaciones de la plataforma, por lo que ya no tendrás acceso a las nuevas funciones; sin embargo, la aplicación seguirá en los dispositivos de los celulares que están en la lista negra.