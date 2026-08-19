Gerardo Fernández Noroña deberá pedir disculpa pública a Grecia Quiroz por violencia política de género

El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) determinó la existencia de violencia política contra las mujeres en razón de género cometida por el legislador federal Gerardo Fernández Noroña en perjuicio de Grecia Aguilar Quiroz, alcaldesa de Uruapan. La resolución se emitió en estricto cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), luego de analizar una serie de declaraciones y publicaciones difundidas en plataformas digitales que vulneraron la trayectoria y capacidad de la funcionaria.

La desfachatez...



El senador de @PartidoMorenaMx, Gerardo Fernández Noroña (@fernandeznorona), volvió a emitir expresiones despectivas contra Grecia Quiroz utilizando una alegoría discursiva para calificarla nuevamente de fascista y de ultra derecha, evadiendo la disculpa… pic.twitter.com/6EAhnYdpSf — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 15, 2026

Expresiones en YouTube fueron violencia política de género para Grecia Quiroz

Durante el análisis del procedimiento especial sancionador, el órgano jurisdiccional local diferenció las manifestaciones realizadas en el ejercicio del cargo legislativo, las cuales se encuentran protegidas por la inviolabilidad parlamentaria del artículo 61 constitucional, de las emitidas a título personal. El tribunal concluyó que los señalamientos transmitidos a través del canal de YouTube del legislador se realizaron en su calidad de ciudadano. Al evaluar dicho contenido, los magistrados determinaron que se emplearon referencias a la vida privada de la denunciante para formular valoraciones negativas sobre su desempeño público, reproduciendo estereotipos de género que menoscabaron su legitimidad política.

Ordenan disculpa pública e inscripción en el registro de sancionados

Como consecuencia del fallo, el TEEM dio vista a la Mesa Directiva del Senado de la República e impuso un conjunto de medidas de reparación integral y no repetición. Entre las sanciones destacan la obligación de que Noroña emita una disculpa pública, previa aprobación de la denunciante, la publicación de un extracto de la sentencia, la toma de cursos de capacitación en materia de género y la inscripción del responsable durante un periodo de seis meses en los registros estatal y nacional de personas sancionadas por violencia política en razón de género.

