Este lunes los residentes de la ciudad ucraniana de Slavutych se reunieron en la plaza principal para recordar a las víctimas a 35 años de Chernobyl el peor desastre nuclear en la historia.

Las personas encendieron velas y linternas mientras eran guiadas por un sacerdote en oración, antes de colocar velas y flores en el monumento en la plaza.

La ciudad fue construida en 1986 después de que los residentes de la vecina Pripyat, cerca de donde se encontraba el reactor dañado, fueran reubicados permanentemente y la ciudad quedara abandonada.

Slavutych se encuentra a unos 50 kilómetros de Chernobyl, donde el reactor Número 4 explotó el 26 de abril de 1986, durante una prueba para simular un corte de suministro eléctrico, liberando grandes cantidades de radiación a la atmósfera.

La estructura del reactor ardió durante 10 días. Sus partículas contaminaron 142 mil kilómetros cuadrados

La gran explosión

La explosión en la estación nuclear envió una nube de desechos radiactivos a gran parte de Ucrania, Bielorrusia y Rusia.

31 personas murieron impactadas por un poder nuclear 200 veces superior al de las bombas de Hiroshima y Nagasaki combinadas. Alrededor de 135 mil personas tuvieron que ser deslojadas poco después.

La cantidad de muertes desde entonces por trastornos genéticos, malformaciones de órganos internos y cáncer como consecuencia de la radiación es incierta. Algunos cálculos la cifra se eleva a 500,000 fallecidos.

Miles de bomberos, ingenieros y médicos fueron enviados al lugar para combatir el incendio y evitar que explotaran los demás reactores. Muchos de ellos, expuestos a altas dosis de radiación, murieron durante la primera noche.

El accidente fue de tal calibre, que los científicos han dicho que la zona que rodea la antigua central nuclear no volverá a ser habitable hasta dentro de 20 mil años.

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Actualmente, lo que mantiene el núcleo bajo control es un enorme arco de acero construido con más de mil 800 millones de dólares provenientes de todos los países de la Unión Europea, que también se vieron afectados por el accidente.

Hasta el año 2019, hubo filtraciones de radiación. La única manera de contenerlas fue la nueva estructura que crearon para reemplazar el "sarcófago", que se deterioró con los años, generando una "situación potencialmente peligrosa", en palabras de la OIEA.

Patrimonio Mundial de la UNESCO

Las autoridades ucranias han pedido ahora que se incluya la zona de exclusión como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Sostienen que el lugar es único y "de interés para toda la humanidad". Busca así para atraer más visitantes y fondos para desarrollar la zona.

El Ministerio de Cultura ucranio ya ha iniciado los trámites para reconocer ese territorio - la central nuclear en ruinas rodeada de terrenos baldíos, escombros y edificios abandonados- como monumento.

"Debería servir para enseñar, para tomar conciencia de la memoria histórica y de los derechos humanos", ha dicho estos días el ministro de Cultura, Oleksandr Tkachenko a la televisión ucrania.

Uno de los principales atractivos es ver las ruinas de Pripyat, la antigua ciudad que ahora está siendo invadida por la decadencia y la vegetación. Los viajeros interesados son tantos que los ucranianos están trabajando para construir caminos que faciliten a los visitantes navegar por las ruinas.

"Este es un lugar de tragedia y memoria, pero también es un lugar donde se puede ver cómo una persona puede superar las consecuencias de una catástrofe global", aseguró a AP Bohdan Borukhovskyi, viceministro de Medio Ambiente de Ucrania.

