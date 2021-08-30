Más de 1 millón de residentes se quedaron sin electricidad. Afectaciones del huracán "Ida" en su paso en Estados Unidos. En Nueva Orleans, las precauciones de millones de residentes se pudieron observar en las calles desiertas, sólo algunos vehículos oficiales y algunos indigentes refugiándose en los portales de avenidas vacías. Afectaciones del huracán "Ida" en su paso por Estados Unidos.

Hasta el momento se reporta a una persona que falleció por la caída de un árbol en la localidad de Prairieville, al noroeste de Nueva Orleans, dijeron autoridades locales.

El Centro Nacional de Huracanes de Miami señala que la tormenta tropical "Ida" se mueve hacia el norte sobre el suroeste de Mississippi.

Se ubica a 105 kilómetros de Jackson Mississippi con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora.

Tormenta que amenaza vidas.

El presidente Joe Biden consideró a Ida "una tormenta que amenaza las vidas" y que "sigue devastando todo aquello con lo que hace contacto". Biden urgió a quienes se encuentren en el camino del huracán a buscar refugio inmediatamente y seguir las recomendaciones oficiales.

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Ida alcanzó la costa de Luisiana como una tormenta de categoría 4, que fue rebajada a la categoría 3 en la tarde; la misma fuerza que tenía Katrina cuando tocó tierra en 2005.

A las 21:00 locales el ciclón acarreaba vientos sostenidos de 175 kilómetros por hora, y dejó sin electricidad a toda Nueva Orleans.

Decimosexto aniversario de Katrina.

Este domingo se cumplió el decimosexto aniversario de Katrina, el devastador huracán que inundó el 80% de Nueva Orleans, dejando 1.800 muertos y miles de millones de dólares en daños.

Las medidas tomadas por la población tras el huracán "Katrina" hace 16 años parece que sí funcionaron.

El gobernador John Bel Edwards dijo que Ida podría ser la mayor tormenta en golpear Luisiana desde la década de 1850.

"No cabe duda de que los próximos días y semanas serán extremadamente difíciles", dijo el domingo, añadiendo que algunas personas deberán permanecer refugiadas hasta por 72 horas.

"Encuentre el lugar más seguro de su casa y quédese allí hasta que pase la tormenta", tuiteó más temprano.

Calles desiertas.

La mayoría de los habitantes escucharon las advertencias de las autoridades sobre daños catastróficos y huyeron de la zona días antes de la llegada de la tempestad, saturando las salidas de Nueva Orleans y otras ciudades.

El gobernador Edwards advirtió que Ida será "una importante prueba" para el sistema de prevención de inundaciones del estado que fue expandido tras el devastador paso de Katrina.

Se espera que en las próximas horas se contabilicen los daños que parecen ser cuantiosos en mobiliario y árboles arrancados y afectaciones por inundaciones.

Se pronostica que la tormenta se siga debilitando mientras avanza tierra adentro y se dirija al norte de Estados Unidos desde el centro del país, antes de virar hacia el este, alcanzando la región del Atlántico medio el miércoles.

Los científicos han advertido sobre un aumento en la cantidad de ciclones fuertes a medida que la superficie del océano se calienta debido al cambio climático, lo que representa una amenaza cada vez mayor para las comunidades costeras del mundo.

