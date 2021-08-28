Las tropas de USA inician la retirada del aeropuerto de Kabul

Los esfuerzos de evacuación de la capital afgana entran en sus etapas finales. Las tropas estadounidenses han comenzado su retirada del aeropuerto de Kabul, informó el Pentágono el sábado 28 de agosto.

El presidente Joe Biden envió miles de tropas al aeropuerto cuando el Talibán tomó el poder en Afganistán, a principios de agosto, para ayudar a evacuar a los ciudadanos estadounidenses, aliados afganos en riesgo y otros extranjeros en necesidad de huir.

En el pico del despliegue había 5,800 soldados estadounidenses asegurando el Aeropuerto Internacional Hamid Karzai, donde una operación de transporte aéreo sin precedentes está programada para finalizar el martes.

Después de que un funcionario estadounidense dijera a Reuters que quedaban menos de 4,000 soldados en el aeropuerto, el portavoz del Pentágono, John Kirby, confirmó a los periodistas en una sesión informativa que la retirada había comenzado. Se negó a decir cuántos miembros del servicio quedaban.

Funcionarios estadounidenses han dicho que a medida que las tropas salen en avión, aumenta la preocupación por la amenaza que representan para el aeropuerto los militantes del grupo Estado Islámico-Khorasan, también conocido como ISIS-K, que se especializan en ataques con cohetes y explosivos transportados por vehículos.

MG Taylor: We continue to evacuate American citizens and vulnerable Afghans out of Kabul. In fact, there are approximately 1,400 individuals at the Kabul airport who have been screened and manifested for flights today. pic.twitter.com/RZVUkUKLnD — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 28, 2021

Respuesta al ataque de ISIS-K

Después de un atentado suicida con bomba del Estado Islámico el jueves 26 de agosto (que mató a decenas de civiles afganos y 13 soldados estadounidenses), el ejército estadounidense lanzó un ataque con drones el viernes 27 de agosto que, según dijo, tenía como objetivo a miembros del grupo en la provincia de Nangarhar, al este de Kabul.

El mayor general del ejército estadounidense William Taylor, del Estado Mayor Conjunto del ejército, dijo en la sesión informativa que dos planificadores y facilitadores de ISIS-K de "alto perfil" murieron y otro resultó herido.

"Puedo confirmar a medida que ha llegado más información que dos objetivos de alto perfil de ISIS murieron y uno resultó herido y sabemos de cero víctimas civiles. Sin especificar ningún plan futuro, diré que seguiremos teniendo la capacidad de defendernos y aprovechar en el horizonte la capacidad para realizar operaciones antiterroristas según sea necesario".

El Pentágono se negó a dar más detalles.

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MG Taylor: Yesterday, U.S. military forces conducted an over-the-horizon counterterrorism operation against an ISIS-K planner and facilitator. [...] I can confirm now that two high-profile ISIS targets were killed, one wounded, and we know of zero civilian casualties. pic.twitter.com/VTEtsamXzl — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 28, 2021