La basquetbolista estadounidense Brittney Griner, campona mundial y olímpica con su selección nacional, además de cinco veces campeona de la WNBA y tres veces MVP, regresó a la corte en el tribunal de Khimki en las afueras de Moscú, Rusia donde enfrenta un juicio por posesión y contrabando de drogas.

En febrero pasado en el aeropuerto Sheremétievo de Moscú le fue encontrado un vape y aceite de cannabis, sustancia prohibida en Rusia, pero que Brittney Griner alega le fue recetado por su médico en Estados Unidos para paliar el dolor de sus lesiones causadas por la práctica de su deporte.

La basquetbolista estadounidense Brittney Griner se presentó a declarar en la quinta audiencia tras ser detenida en un aeropuerto de Rusia: https://t.co/KuU5c1UJqN — CNN en Español (@CNNEE) July 26, 2022

Brittney Griner se declaró culpable

En su momento Brittney Griner se declaró culpable de la posesión de drogas pero negó que tuviera la intención de violar las leyes rusas.

En la audiencia de hoy, el experto en narcóticos ruso, Mikhail Tetyushkin testificó a favor de la atleta de 31 años. Dijo que es común en los países donde es legal el consumo de marihuana con fines medicinales, que los médicos la prescriban a los atletas como un tipo de analgésico para paliar los dolores causados por lesiones, por sus efectos antiinflamatorios y relajantes.

Familiares y amigos han buscado la intervención de presidente Joe Biden para conseguir su pronta liberación, pero la relación entre ambos países está en uno de sus peores momentos.

Estados Unidos busca disuador a través de sanciones a los países que lleven a cabo detenciones injustas de estadounidenses en el extranjero.

Estados Unidos no proporciona una cifra oficial de cuántos estadounidenses están detenidos en el extranjero, pero la James W. Foley Legacy Foundation, que lleva el nombre de un periodista estadounidense secuestrado y asesinado en Siria, dice que más de 60 ciudadanos estadounidenses están en detención injusta en 18 países.